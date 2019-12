15 Diciembre 2019 04:09:00

Afirmaciones positivas

QUERIDOS AMIGOS: Vayamos preparándonos para finalizar nuestro año con una actitud positiva y de poder con estas afirmaciones que nos ayudarán sin duda alguna con la repetición diaria a estar más conscientes de lo que pensamos y decimos, ya que en muchas ocasiones nuestros pensamientos no son del todo positivos y buenos para nosotros.



Empecemos con una respiración profunda y decimos a diario:



Me encanta aprender, el conocimiento es poder, hoy me siento seguro para trascender las limitaciones de mis padres.



Soy libre para ser yo.



Salgo a dar un paseo energético para que la luz del sol me revitalice mi cuerpo y mi alma.



Tengo todo el tiempo para poder realizar todo lo que deseo hacer.



En mi trabajo todas los compañeros y compañeras son amorosas y siempre están de buen humor, son muy respetuosas, sinceras y muy amables.



Estoy abierto y receptivo a conocer personas que me parecen interesantes.



Por la noche me voy a la cama muy satisfecha de haber hecho todo lo que necesitaba, y que quería realizar, me quedo agradecida y tranquila.



En mi vida tengo las relaciones laborales perfectas.



Pago todas mis facturas con mucho gusto y alegría, ya que la abundancia fluye a través de mí.



Estoy feliz y muy feliz.



Mis células se restablecen y están muy sanas llenas de energía cada segundo, diariamente.



Confío en mi intuición, estoy dispuesta a escuchar y sentir lo que me dicta esa vocesita.



Elijo sentirme bien conmigo misma



Mi trabajo me permite poner mis dones al servicio de mis semejantes, y soy plena.



Todas las personas que se cruzan en mi camino tienen las mejores intenciones.



Me merezco mi propio amor.



Hoy es un día maravilloso.



Recibo dinero de formas inesperadas y esperadas.



Le pregunto a las personas que más amo, ¿qué puedo hacer para amarte mejor?



El tiempo nunca se estanca, fluye.



Soy especial y única.



Me amo con toda el alma.



Reconozco mi valía y potencial.



Cada momento es único y diferente.



Hay respeto mutuo entre todas las personas que laboramos en mi trabajo. Tengo el mejor trabajo, todo es armonía.



Entre más disfruto de mi vida, los demás se contagian de hacer lo mismo.



Me apruebo a mí misma.



Me comprometo a divertirme.



Todo está bien en mi mundo de diversión.



Mis opciones son ilimitadas.



Son mis pensamientos lo que crean todo cuanto me sucede, cuido que todo sea en beneficio mío primero, soy mi prioridad porque me amo, ya que no puedo dar lo que no tengo.



Mi vida es muy divertida y abundante, armoniosa, doy infinitas gracias por ello.



Las personas con las que convivo pueden aportarme sabiduría y yo a ellos.



Es momento de sanar todas mis traumas de la infancia y dedicarme a disfrutar.



Cuando cometo algún error, solo pienso que es un aprendizaje, si puedo lo corrijo. Y pido disculpas.



Mi sistema inmunológico está sano y lo cuido.



Viajo segura por todo el mundo y también descanso.



Nadie hace las cosas como yo soy única.



Mi mundo está en paz y armonía.



Me gusta mi vida de aventuras y conocimiento.



Todos son mis maestros y maestras, aprendo de ellos y ellos de mí.



Disfruto mucho del amor, lo merezco y lo recibo.



Perdono porque me amo.



En mi mundo reina la alegría.



El tiempo que paso sola o solo, lo disfruto mucho y me encanta.



Soy perfecta en un mundo perfecto, con personas perfectas y amorosas.



Merezco lo mejor.



Abro puertas estupendas siempre.



Escucho con amor los dolores de mi cuerpo y los atiendo.



Las experiencias no gratas son solo aprendizajes que me ayudan a crecer y ser más sabias.



No me juzgo, y no juzgo.



Sigo estudiando, me encanta.



Medito y me relajo, descanso, me lo merezco.



Agradezco a Dios por tantas bendiciones.



Soy amorosa con todas las personas.



Mi carro lo cuido, pues me lleva a todos los lugares que necesito.



Agradezco mi familia amorosa, en armonía y paz.



Agradezco infinito este espacio para compartir enseñanzas de mi vida, un abrazo de luz, su amiga Verónica. Diosito por delante.