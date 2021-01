18 Enero 2021 04:10:00

Agandallan vacunas

Primero fue el diputado local Francisco Javier Cortez Gómez, integrante del grupo parlamentario de Morena, en el Palacio de Coss. Ahora, por lo menos cuatro brigadistas de Morena, identificados como “servidores de la Nación” o, “Correcaminos”, en quienes recae la “estrategia” del Gobierno federal para “vigilar” la aplicación de las vacunas.



Resulta que los morenistas, identificados como el “brazo armado” de la Cuatroté en el territorio electoral, recibieron el inmunizante, aun cuando no concluye la etapa de vacunación para el personal médico y cuando todavía no empieza la siguiente etapa, en la cual están considerados los adultos mayores. Muy lejos quedó aquella promesa de primero los pobres y los más vulnerables.







“Se pasó de vivo”



Pero el agandalle de Morena y los “servidores de la Nación” no es exclusivo de Coahuila. En el estado de Guerrero las redes sociales se encendieron ante la noticia de que Roberto Guzmán Jacobo, exdiputado federal plurinominal de Morena, recibió la vacuna contra el Covid-19, con el argumento de ser empleado de un hospital general.



En Tabasco, territorio morenista, el director de un hospital que no atiende a pacientes Covid también se vacunó, y en el Estado de México, el médico José Rogel Romero llevó a varios integrantes de su familia a recibir la inmunización.



Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó del diputado Cortez Gómez.



“Un legislador de un partido afín a nosotros también se pasó de vivo en Coahuila y se está haciendo la investigación para ver quién fue el que se dejó sobornar o apantallar por este legislador”, mencionó.







No quedará en nada



Lo dicho por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, parece tener sin cuidado al diputado Francisco Javier Cortez Gómez, pues al interior de Morena no regatea su cercanía con la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, quien, junto a su hermana Hortencia, presume ser la “dueña” o “concesionaria” del partido de moda en Coahuila.



Los propios morenistas, sobre todo los de a pie, apuestan doble a sencillo a que la supuesta investigación federal en contra del legislador coahuilense, quedará en nada. Será más el ruido que las nueces, dice la voz popular.







Con Chema



Durante el evento en el auditorio León V. Paredes, de la sede municipal del PRI, en el que José María Fraustro Siller solicitó registro como candidato a la alcaldía de Saltillo, a más de uno llamó la atención la presencia de Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno Zertuche. Virtuales candidatos a diputados federales por los distritos 4 y 7, con sede en la capital del sarape y el pan de pulque, en su momento levantaron la mano como aspirantes a la candidatura para la alcaldía, pero finalmente la nominación recayó en el extitular de la Secretaría de Gobierno, a quien se sumaron.







¿Así, o más infantiles?



Hay cosas que nunca terminan, como la rivalidad entre el diputado local Jorge Abdalá Serna y el exdiputado federal José Luis Flores Méndez, quien cobra como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.



Originarios de San Pedro, de donde fueron alcaldes, respaldaron la nominación de David Ruiz como candidato del PRI a la alcaldía, frente a las elecciones del 6 de junio, pero lo hicieron por separado.



De hecho, en el evento en donde Ruiz entregó su documentación para el registro de la candidatura, ni siquiera se sentaron cerca. Los dos tenían asiento de primera fila, pero Abdalá prefirió irse a gayola. Todo, menos estar cerca del Chapo.







En el nuevo partido



El que anda como niño con juguete nuevo es el profesor Jesús Contreras Pacheco. Nos aseguran que el exalcalde de Matamoros y exdiputado local, tiene el acelerador a fondo en la organización de los comités municipales del partido político Fuerza por México, cuyo registro está recién salido del horno del Instituto Nacional Electoral.



Fuerza por México (FPM) en el plano nacional tiene como principales figuras a Gerardo Islas Maldonado, integrante del desaparecido Partido Nueva Alianza, y Pedro Haces Barba, exsenador de Movimiento Regeneración Nacional y dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).



Contreras conoce el territorio estatal y no se le tupen temas como la organización electoral.







Recibe el informe



En Torreón, el diputado local Eduardo Olmos Castro se mantiene y ahí seguirá, como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y recibió de la senadora Verónica Martínez García el informe correspondiente a su segundo año de actividad legislativa en la Cámara Alta.



El presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, aprovechó para poner al tanto a la senadora sobre la agenda legislativa que se estará desarrollando en Coahuila.