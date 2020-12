06 Diciembre 2020 04:10:00

Agarrón electoral en Jiménez

La contienda por la alcaldía del municipio de Jiménez puede definirse entre mujeres, ya que tanto el PRI, PAN, Morena y UDC muy seguramente postularán cada partido a una dama…



Los enroques se hacen por parte de cada partido que aspira a gobernar y en el PRI estaría alistándose la hija de un exalcalde, por Morena una activista social y por UDC la actual síndico del ayuntamiento la profesora Violeta Pinales, esta última deberá pedir licencia a más tardar el 3 de enero, pero para evitar cualquier situación el escrito de solicitud deberá estar a más tardar el día 15 de este mes para darle trámite en el Congreso local y estar en condiciones de participar, puesto que es la única que ostenta un cargo de elección popular, en aquél municipio…



La síndico trae buen ánimo entre la gente y pudiera ser una contienda donde colocaría a la UDC en la antesala de la alcaldía…





Aprovechados con la vacuna COVID



Luego de que se difundió el precio en el cual se pretende vender la vacuna Covid a aquellos que no querrán esperarse a que la vacuna llegue para todos por el sector salud y gratuita, pues lo médicos particulares analizan el precio de mercado y para la vacuna inglesa se menciona el precio de 12 mil pesos, la población ha reaccionado y simplemente han dicho que deberá de actuar la Jurisdicción Sanitaria número 1, a cargo del médico epidemiólogo Alejandro Moscoso para evitar que haya abusos…



Y es que otros mencionan que si bien la vacuna sí podría ser cara, el precio promedio dado el costo al que se las han ofrecido a los médicos, podría ser de 2 a 2 mil 500 pesos y no a 12 mil…



Aquí el asunto es que Moscoso no podrá actuar, pues él es un promotor de la venta de vacunas(por la escasez actual) y quedaría como juez y parte…



La vacuna llegará por el sector salud, pero el tiempo que se tiene estimado para que esté disponible, para que se pueda aplicar a todo el que lo desee, deberá de transcurrir otro año…



Así las cosas, lo que queda es que el mercado de los de la bata blanca sea de nueva cuenta de los ganones con el tema de la salud…



Por lo pronto es mejor acostumbrarse por otro año al cubrebocas, a la mascarilla o hasta las mascarillas más especializadas, pues siempre es mejor exagerarle que sufrir las consecuencias de contraer Covid y de agravarse terminar en el IMSS o en el Chavarría o en el mejor de los casos, si cuentas con seguro de gastos médicos, puedas soportar dos semanas o un mes a 200 mil pesos diarios atendiéndote de todas las complicaciones en una clínica particular…





Jorge Zermeño y García Villa contra las coaliciones



Luego de que el PAN a nivel nacional en su consejo aprobara por mayoría que casi la mitad de los 300 distritos puedan ir en coalición con el PRI y el PRD, hubo varios consejeros de Coahuila que votaron en contra de la propuesta…



Entre ellos por supuesto el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño quien se dice ya tiene amarrada la pluri, junto con “Memo” Anaya y Ernesto Saro…



También Antonio García Villa se lanzó en contra de la propuesta, pues para los intereses de los laguneros eso podría poner en peligro su inclusión en las pluris…



Veremos cómo es que se distribuyen esos distritos, 158 de 300, en donde se coligarán para ver cuántos de Coahuila pudiera darse esa extraña combinación…



La verdad es que el PAN en Coahuila necesita oxígeno pues la elección donde se renovaron los distritos locales los dejó en la lona y con muy malas expectativas de cara a la renovación de ayuntamientos y del Congreso federal…



Pues mientras que a nivel nacional la mayoría de los consejeros tienen la visión y actúan para salvar su partido, los panistas de La Laguna apuestan en contra, primero sus intereses y luego los del partido a nivel nacional...





El semÁforo de los vecinos



Si en Nuevo León las acciones que ha tomado la autoridad reflejan su situación grave en cuanto a las consecuencias de la pandemia por el coronavirus, en Coahuila y en especial en su zona fronteriza, deberíamos de poner atención para no repetir los errores y no llegar a los extremos que hoy ellos enfrentan de cierre durante los fines de semana de todo comercio y ley seca…



Los llamados del gobernador Miguel Ángel Riquelme y del secretario de Salud, Roberto Bernal, para que la gente atienda las recomendaciones y comprenda que se puede ir a trabajar, de compras o a hacer cosas esenciales, pero no reunirse ni hacer fiestas o recibir visitas, mucho menos reuniones de más de 10 personas para con eso evitar la propagación del virus…



A menos claro, que de no hacer caso por ahí de fin de año o la primera semana de enero estemos como en Nuevo León…