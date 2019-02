25 Febrero 2019 04:10:00

Agarrón por la presidencia de Unión Ganadera

DONDE SE TENDRÁ UN choque de trenes será en la Unión Ganadera de Coahuila, por la presidencia del organismo que por muchos años fue controlado por un grupo, luego llegó el acuñense Olegario Ramón y que ahora se decidirá entre el saltillense Joaquín Arizpe y el hermano del senador de Morena, José Luis Guadiana Tijerina…



EL SECTOR DE LA GANADERÍA es por demás importante en Coahuila, ya que nuestro estado cuenta con un potencial exportador inminente y que genera divisas para el estado y el país, pero no solo eso, sino que es una actividad que da empleo a decenas de miles de personas en todo Coahuila…



HUBO OTROS QUE PENSARON en participar en la contienda y que han dejado de lado sus aspiraciones, pero la contienda se dará en marzo próximo, ahí será donde las distintas asociaciones locales darán a uno u otro grupo el balance para encabezar esta importante asociación…



MIENTRAS QUE ARIZPE CUENTA con 10 asociaciones que lo apoyan, por otro lado está Guadiana Tijerina, cuya cercanía con el senador Armando, su hermano y por supuesto con el Gobierno federal podría representar muchos más apoyos, algunos de los cuales han desaparecido este año para los ganaderos…



III

RIGO FUENTES EL MANDAMÁS del comité estatal del PRI Coahuila, envió este fin de semana un mensaje claro y contundente a regidores, síndicos y alcaldes del PRI: Y es que llegar a ese puesto fue gracias al partido...



EN ESE SENTIDO, EL dirigente les leyó la cartilla al adelantarles que se encuentran en la misión de reconstruir al PRI y para ello se va a requerir cumplirle a los electores, seguir al pie de la letra los estatutos del partido, ser respetuosos de la ley y que estén cercanos a la ciudadanía…



Directores e integrantes de Cabildos, ahí les hablan...



Y ES QUE A DECIR de Rigo, en algunos municipios se ha perdido el liderazgo porque al llegar a los cargos públicos los priístas perdieron piso, se reunieron en grupos privilegiados y eso poco a poco logró la unidad, sí, pero de los ciudadanos en su contra, resentidos y que les castigaron con el voto…



AHORA DESDE EL NIVEL de los municipios, las regidurías y quienes son funcionarios públicos deberán demostrar que no se han olvidado de las bases, de sus principios y sobre todo de la gente…



III

CON EL TEMA DE la investigación de los juicios masivos de Infonavit que en Coahuila suman más de 130 mil, todo parece indicar que en Piedras Negras sí habrá despachos involucrados en el tema y además algunos jueces civiles…



Y ES QUE NO HACE muchas semanas en colonias como Real del Norte, los abogados amenazaban a sus moradores, personas que pagaron por más de 10 años sus viviendas pero que misteriosamente las empresas privadas adquirieron el crédito a Infonavit, luego esas empresas propietarias de los créditos desaparecieron y no hubo a quién pagarles y de nueva cuenta aparecieron despachos de abogados que se adjudicaban, sin documento alguno en mano, la propiedad de las viviendas y exigían bajo amenaza de desalojo o incluso de enviar a prisión a la gente, que entregaran la vivienda o llegar a un acuerdo para un nuevo crédito o venta de contado…



EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN Jesús Homero Flores Mier ya investiga el caso de Coahuila y veremos hasta dónde llega el asunto que se ve delicado, pero sobre todo que se ve que afectaron a muchas familias que con esfuerzo obtuvieron un crédito de vivienda y que luego lo perdieron por distintos motivos…



III

ESTA SEMANA CERRÓ EN Tamaulipas, exactamente en Matamoros, la planta de embotellado de Coca Cola, donde se perdieron 500 empleos…



EL PROBLEMA QUE GENERÓ ESTO fue la postura de los sindicatos en el tema de las exigencias 20/32, que causó paro y huelga en casi medio centenar de empresas, la mayoría de ellas cedieron a la exigencia, pero al final muchas sí resultarán afectadas en el corto y mediano plazo…



EN COAHUILA LOS SINDICATOS y la Secretaría del Trabajo así como la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Jaime Guerra llevan una gran relación, donde se privilegia la estabilidad, la promoción de inversiones y sobre todo el diálogo y estamos seguros que de esa forma continuará…



LA PROBLEMÁTICA QUE SE vivió en Matamoros ha provocado preocupación y nerviosismo en otras ciudades fronterizas con mucha industrial maquiladora, algunas de Tamaulipas, otras de Baja California, Coahuila y Chihuahua..