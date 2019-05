01 Mayo 2019 03:55:00

Agenda pendiente

La designación de los titulares de los órganos internos de control (OIC) de organismos constitucionales autónomos sigue sin concretarse. Desde el 30 de octubre de 2018 se tomó un acuerdo por parte de diputados integrantes de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado para seleccionar los perfiles idóneos de entre quienes cumplieron los requisitos marcados en la convocatoria para ocupar alguna de las posiciones que siguen vacantes.



Con base en lo que establece la Constitución Política del Estado de Coahuila, los organismos dotados de autonomía que deben contar con sus respectivos órganos internos de control son los siguientes: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, así como el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, el Tribunal Electoral de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.



Sin embargo, y luego de diversos y variados argumentos legales, en el dictamen llevado al Pleno del Legislativo se señala que “los titulares de los órganos internos de control que procede designar corresponden a las siguientes instituciones: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral de Coahuila y Fiscalía General del Estado”.



El acuerdo menciona que en el análisis de los documentos de quienes atendieron la convocatoria abierta están nueve personas que cumplieron con los requisitos para el perfil de contralor del ICAI; 14 para el Tribunal de Justicia Administrativa; cinco para el Tribunal Electoral y cuatro ciudadanos para el desempeño en el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado.



No obstante, la propuesta inicialmente “empujada” por grupos de la sociedad civil, especialmente de la Comarca Lagunera y del propio Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, sigue sin avance y aunque el rezago en las designaciones no ha causado efectos negativos principalmente en las instancias que integran el Sistema Anticorrupción, sí conviene hacer un apunte en este sentido puesto que incluso el tema es de importante relevancia, tan así que es parte del análisis en las metas propuestas en uno de los equipos que son parte del programa que impulsa el propio Sistema Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil, USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, en el Reto de los 100 Días que se desarrolla ahora mismo y desde hace varias semanas en Coahuila.



Mucho se ha dicho de la necesidad de que los responsables de las contralorías sean designados bajo procesos abiertos, de competencia y transparentes. No que llegue el amigo del secretario en turno, el compadre del alcalde o el vecino de toda la vida de quien está al frente de una entidad autónoma.



Creo que el Congreso de Coahuila tiene una gran oportunidad en sus manos, la de tomar decisiones de largo alcance y que verdaderamente le abonan al combate a la corrupción en el estado.