01 Marzo 2019 04:10:00

Agresión a mando policiaco en Piedras Negras

CONVENCIDAS ESTÁN LAS AUTORIDADES de Piedras Negras y el estado que en materia de seguridad no se puede dar un paso atrás, ni distraerse un instante en esta región para que lo alcanzado, lo logrado en tranquilidad y prevención del delito no retorne a situaciones preocupantes del pasado…



POR ELLO ES QUE en el incidente de agresión al mando policiaco de la municipal, el apoyo de todas las corporaciones fue inmediato, apenas se solicitó la ayuda y se informó del hecho en el C4 se movilizaron todos los elementos disponibles…



POR FORTUNA NO HUBO HERIDOS, pero el ataque fue sorpresivo y por ello es que la instrucción del secretario José Luis Pliego Corona, titular de Seguridad Pública en el estado y quien coordina el Mando único en Coahuila, es que todos los elementos de Seguridad Pública estén atentos y en alerta…



LA MADRUGADA DE AYER la agresión vino de sujetos que viajaban en taxis, es decir, de los cuales han más de 500 en el municipio y muchos de ellos circulan por las noches…



POR ELLO ES QUE la atención que el alcalde Claudio Bres y el gobernador Miguel Riquelme destinan a la seguridad es permanente y ocupa buena parte del tiempo de gobernar…



III



EN LA CAPITAL DEL PAÍS, el alcalde Claudio Bres acudió para diversos temas a una gira de trabajo que sin duda será muy fructífera..



PRIMERO PARA ATENDER EL asunto de gestionar recursos para reactivar la obra rediseñada de la ampliación del puente internacional dos, la capacidad de exportación terrestre y la ruta fiscal abandonada desde hace dos años…



ADEMÁS EL ALCALDE SE reunió con altos mandos de la Sedatu federal para buscar recursos para un paquete de obras de 580 millones de pesos, que son un mundo de recursos para una ciudad como Piedras Negras y cuyos proyectos ya entregados hace más de un mes allá en la capital del país, van bien encaminados gracias al cabildeo de Bres y a las buenas relaciones y experiencia en el tema…



SE TRATA DE UN PAQUETE de obras que ya están con estudios y requerimientos y con ello se lograría elevar aún más el nivel de vida de los nigropetenses, pues hablamos de un monto histórico para la ciudad en un solo año…



AMPLIACIÓN DE AVENIDAS, CANALIZACIÓN de arroyos, nuevas vialidades y más infraestructura educativa y deportiva, sin duda que consolidarán a Piedras Negras como la mejor ciudad de la frontera norte…



III



EN ALLENDE COAHUILA, LA SECRETARIA del Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales está muy atenta a un proyecto que desde hace tiempo tiene la empresa regio-lagunera PASA, donde pretende construir un relleno sanitario para atender a sus clientes…



ESTO LUEGO DE QUE la empresa ha terminado de mala manera en Piedras Negras y Acuña, donde en uno de los casos se incendió misteriosamente el relleno al día siguiente de que entregó la concesión y en otro terminó en pleito declarado con el ayuntamiento de Acuña y con pagos irrisorios por depositar decenas de miles de toneladas de basura industrial y comercial a un precio insultante para la ciudad…



ESO ADEMÁS DE QUE no hace muchos meses les clausurar su bodega de residuos de aceites y grasas que tienen a menos de 200 metros del río Escondido porque rebasó la capacidad para la cual tenía licencia federal…



AHORA PASA DESESPERADA PRETENDE construir un relleno sanitario en Allende o en algún municipio de los Cinco Manantiales y deslumbrar a los alcaldes con el proyecto, cuando la realidad es que en todos lados la empresa regio-lagunera ha quedado en malísimos términos…



III



EN ACUÑA, AYER EL GOBERNADOR MIGUEL Riquelme realizó un recorrido acompañado de las autoridades militares tales como el subsecretario de la Sedena, el general Dagoberto Espinosa, con el fin de analizar predios en donde instalarán un cuartel militar…



SE TRATA DE UNA INVERSIÓN importante con la cual se fortalecerá la seguridad y la coordinación para prevenir el delito…



III



AYER EN LA SEDE MUNICIPAL del PRI, Esperanza “Pelancha” Chapa, presentó su informe legislativo correspondiente al primer año como legisladora local…



AL EVENTO ASISTIERON LOS exalcaldes priístas Chuy Mario Flores y Óscar López, así como Raúl Vela, exalcalde y también actual dirigente del partido…