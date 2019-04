10 Abril 2019 04:10:00

Agua y aceite en el Madero

La nueva directiva de Saraperos de Saltillo no solo revitalizó al equipo, renovó su imagen, modernizó el Parque Madero y regresó a la afición la esperanza de un nuevo título. Eso como quiera. También logró lo que muchos ni siquiera lo habrían podido imaginar, es decir, reunir y sentar en un mismo palco a quienes en política coahuilense son como el agua y el aceite.



Invitados por Roberto Cabello y César Cantú, entre otros integrantes del alto mando sarapero, anoche coincidieron en el palco principal del Madero, el panista Marcelo Torres Cofiño, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional y presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado; el priista José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno en Coahuila, y el principal exponente en el estado, de la Cuarta Transformación y del partido de moda, es decir, Morena, Reyes Flores Hurtado… Y hasta muy sonrientes se les vio.



Van tras de exfuncionarios



La Cuarta Transformación tiene abiertas 32 investigaciones en contra de igual número de exfuncionarios de primero y segundo nivel de oficinas delegacionales en Coahuila. Se trata de servidores públicos que causaron baja en el arranque del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se les persigue por supuestas situaciones de cohecho, desvío de recursos públicos y hasta por no presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial.



La mitad de las indagatorias abiertas, nos comentan, corresponden a exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria, por violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.



Si bien es cierto en el arranque de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría cacería de brujas, ni volvería la vista atrás, nos aseguran que la mayoría de los casos que se investigan corresponden a faltas menores y más bien se trata de una persecución en contra de exfuncionarios que no quisieron firmar la renuncia



correspondiente.



A punto de los golpes



Como caballo desbocado anda en Monclova el regidor “independiente” César Flores Sosa. Está en contra de todo, y a favor de nada, nos dicen, y un día sí, y otro también busca meterse en problemas… y casi siempre lo logra.



El expanista se hizo de palabras y casi llega a los golpes en plena explanada de la Presidencia Municipal, esta vez en contra de Antonio Hernández, encargado de la Oficina de Pasaportes e hijo de Juan Antonio Hernández Jiménez, titular de la Contraloría Municipal.



El regidor sin partido es fanático de dar espectáculos en la vía pública, en este caso en el propio edificio gubernamental, y esta vez no fue la excepción.



Por tres vías



En el Palacio de Coss avanzan por dos vías reformas legales para castigar el ciberacoso. Está la iniciativa del presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño, para reformar el Artículo 271 Bis del Código Penal.



El también coordinador de la bancada del PAN plantea echar mano de tecnologías de la información y telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital para castigar puntualmente ese delito.



Las otras dos iniciativas son de las diputadas Blanca Eppen Canales, también de Acción Nacional, y la priísta Diana Patricia González Soto, que van por cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El tema está en boga, pero la duda es cuál protesta pasará.



Se reportan listos



Se acerca la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y el que anda muy optimista es el dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila. El proceso arranca en forma en mayo y en teoría, para noviembre saldrá humo blanco del edificio de Insurgentes, en la capital del país.



Resulta que los priístas de Coahuila son los mejor organizados y los que mayor avance tienen en la credencialización y afiliación de sus militantes, a razón de más de 400 mil. Lo anterior, nos comentan, no es menor si se considera la vapuleada que el priísmo recibió en la pasada contienda federal.



Por lo pronto, los locales se reportan listos para la contienda interna, la cual, por cierto, será regulada por el Instituto Nacional Electoral.



Bien evaluado



Nada mal le va a Manolo Jiménez Salinas en las encuestas que, en menos de una semana, lo ubicaron como el alcalde más efectivo en la resolución de problemas, y en el “top ten” de los más honestos del país, de acuerdo a mediciones nacionales.



Instrumentos realizados por firmas como el gabinete Caudae Estrategias, o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo colocaron entre los 10 con mejor percepción nacional en materia de honestidad y también lo destacan como un político hábil en la resolución de problemas.



A 15 meses de haber asumido la alcaldía de Saltillo, Manolo consiguió mantener la confianza ciudadana.