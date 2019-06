15 Junio 2019 03:10:00

Ah que gusto les da

AH QUE GUSTO LES DA que AHMSA cambie de dueño, versión extraoficial que circuló rápido en medios nacional y llegó a los de Monclova, no es nada personal contra Alonso Ancira, preso en España, pero la empresa está en sus peores momentos.



ALTOS HORNOS de México debe más ahora que cuando cayó en suspensión de pagos, debe hasta 6 meses de pago a sus proveedores, se la ha pasado a préstamo y préstamo y ni cotizar en la bolsa pueden, dicen los que saben.



HAY UNA EMPRESA pobre, un empresario multimillonario y algunos cuantos directivos ricos, al resto medio les cumplen, según la radiografía de otros empleados.



AL DIFUNDIRSE el interés, Lakshmi N. Mittal, dueño de Arcelor Mittal, se interesaba por comprar AHMSA y que a través de Poncho Romo, cercano a AMLO, pidió conocer la situación financiera de la empresa.



ALGO HAY DE fondo con la reunión tan empalagosa entre el Presidente de la República y Lakshmi, los elogios que se profesaron mutuamente en público van más allá que dar a conocer la multimillonaria inversión de su empresa.



ALGUNOS LE habrían dicho al Gobierno que adquiera AHMSA y la haga rentable, para Poncho Romo nada sería mejor que el libre mercado y ahí está el Sr. Mittal levantando la mano.



LOS EMPRESARIOS de Monclova, los obreros y algunos políticos piensan que el cambio en AHMSA es necesario, sigue endeudándose, mala administración.



Y CÓMO LE HACEN “LOS CHAPULINES” que siempre caen bien parados, un cuestionamiento que rumoran los priístas entre si y a veces lo externan para no ahogarse.



RICARDO MEJÍA Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, nada menos que ahí cerquita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.



EL DE TORREÓN, inició carrera política en el PRI en la Ciudad de México, pero fue en Coahuila donde obtuvo su primer cargo público como diputado local, líder de CNOP, entre otras tareas.



DESPUÉS RENUNCIÓ al PRI y se fue a Movimiento Ciudadano, desde donde se ha proyectado.



LE SACÓ UN pie adelante a muchos priístas, siempre en movimiento y del lado del poder, algunos están por llamarle y pedirle el manual de “Como permanecer en el poder”.



METERÁN AL CORRAL A FUNCIONARIOS y ex funcionarios que hasta ayer andaban desbalagados, brincándose trancas, simulando trabajo de partido y traicionando al Partido Revolucionario Institucional.



TODITOS O CASI, fueron citados a la toma de protesta de la asociación de servidores y ex servidores públicos priístas de Coahuila, la que alguna vez funcionaron de forma regional y sirvieron de apoyo para ganar elecciones.



LOS TRIUNFOS los hicieron sentarse en sus laureles, la derrota los hizo reaccionar, aunque después de tres al hilo, así que Chema Fraustro Siller asumió su papel de encargado de la política del Estado.



FORTALECER EL priísmo dicen, ahora que está famélico, pero está claro que quieren poner a trabajar a todos para ganar la elecciones del 2019.



CON QUE HAGAN trabajar a los que están en la nómina y hagan votar a su familia que también cobra sueldo pachón, sería suficiente.



LA DUDA ES con los ex funcionarios a los que les prometieron y aún no les cumplen, pero bueno a ver como se acomodan hoy las responsabilidades.



AL PASO QUE VA CUATRO Ciénegas será el punto de referencia de Coahuila, lo mismo se promociona en “Turisteando en el Norte” en Saltillo que realizan de el Festival de la Cerveza, “Chelarte” donde participaron 40 expositores.



UN MUNICIPIO mágico de mucho potencial que ha jalado el interés de los hombres de dinero para realizar diversos proyectos, incluyendo el estudio por una universidad extranjera y el Tecnológico de Monterrey.