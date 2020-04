Ahí va diciendo

30 Abril 2020 03:10:00

Buen día .dice el populacho monclovense cuando algo avanza aunque lentamente pero con precisión, el caso es que ayer el alto mando de AHMSA se entrevistó con dirigentes empresariales locales para abordar diversos asuntos y en términos generales el rumbo que lleva la nave justamente al cierre del primer tetramestre.



El licenciado Jorge Ancira Elizondo, Director General Adjunto de Administración y Finanzas de Altos Hornos de México les explicó a los empresarios encabezados por Gerardo Bortoni que la emergencia sanitaria por el Covid-19 complicó las operaciones porque se desplomó el consumo, precios, flujo de efectivo, y retrasó la venta de activos al igual que las negociaciones financieras.



Sin embargo, el licenciado Jorge Ancira destacó que pese a lo anterior se ha avanzado en algunas negociaciones que abren un mayor espacio financiero, por lo cual desde esta semana se ha destinado flujo a pagos locales lo que continuará semanalmente.



Parar empeoraría todo



Ante este escenario, se dijo que todo el esfuerzo se ha puesto en mantener operando la acerera porque paralizarla sería contraproducente, ya que agravaría al extremo los problemas que enfrenta tanto Altos Hornos de México como la economía regional, pero destacó que se ha avanzado en algunas negociaciones que abren un mayor espacio financiero,



A los directivos de cámaras empresariales se les indicó que la misma situación de emergencia sanitaria ha retrasado la venta de activos y las negociaciones financieras las cuales aunque no se han detenido, marchan a un ritmo más lento.



Negociaciones abiertas



Se informó que se ha avanzado en algunas negociaciones que abren un mayor espacio financiero, por lo cual desde esta semana se ha destinado flujo a pagos locales, lo que se continuará semanalmente. Se reiteró que la venta de dos activos importantes, detenida en este momento por la crisis de salud, permitirá destinar un flujo relevante a saldar cuentas con proveedores.



El empresariado monclovense y el alto mando de Altos Hornos de México acordaron realizar semanalmente una junta de información a través de videoconferencia debido a la emergencia sanitaria para revisar los avances en la regularización de la situación.



Enfado obrero



Un sector de trabajadores de Planta 2 que acaba de ser desactivado temporalmente por la contingencia sanitaria está molesta y argumenta que no se explican por qué salieron ya que no es verdad que sufren alta presión, tampoco caos en su nivel de glucosa, ni panza caguamera por lo que abordaron al secretario general de la Sección 288, Patricio Quintero.



Dicen que acuden al sindicato en busca de soluciones o explicaciones, pero que se topan con Patricio Quintero que los deja peor que como estaban, y añaden que la base está harta de tantas fregaderas porque los directivos no hacen su función, por lo que sube la marea a partir del momento de la restricción de ingresos al permanecer en resguardo en casa.



Urge prohuelga



Ya nomás falta, agrega la raza, que el próximo 11 de mayo la quieran hacer cardíaca con la feria de la prohuelga, y añaden que el horno no está para bollos y que si bien es cierto que hay una situación de emergencia por la pandemia, pues también hay una situación de emergencia en las necesidades de la gente.



También afirman que los trabajadores ya agarraron las señales del couch de tercera base, y es que en esa Sección 288 les están dando oportunidad a algunos de percibir por adelantado el fondo de prohuelga y de ahí la molestia. Que los beneficiados apenas abandonan el recinto con cheque en mano, y ya están telefoneando a sus compañeros para notificarles.



Hasta mañana