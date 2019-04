21 Abril 2019 04:06:00

Ahí viene ‘El Mono’

El próximo lunes 29 de abril, regresando de las vacaciones de Semana Santa, iniciará en San Antonio el juicio contra Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, “El Ingeniero”, “Manuelito”, “The Engineer” o “El Inge”, como lo identifica la Corte para el Distrito Oeste de Texas en documentos oficiales.

No es cualquier asunto de trámite. Se trata del personaje que infiltró a la “nueva clase política” (Humberto Moreira, dixit) de Coahuila que tomó el poder en 2005 y a la fecha lo detenta.



Uno de los empresarios más poderosos de la entidad en su día, de alcance transnacional, cuya red de negocios ilícitos creció en relación directamente proporcional a la red de negocios ilícitos de el Moreirato: conforme se asentaban los unos y extendían su influencia, ganaba el otro. Y viceversa. Cuestión de trazar una línea del tiempo y comparar ambas trayectorias.



Localmente Estados Unidos, a través del procurador Russell DeWitt Leachman, le acusan por cuatro cargos que se pueden resumir a tráfico de drogas y uno más por posesión de armas, delitos por los que alcanzaría entre cinco y 40 años de prisión, aunque también hay posibilidades para libertad condicionada y fianza de hasta 10 millones de dólares.



Pero una sexta imputación extraterritorial, lavado de dinero, es trascendental ya que ahí es donde los tentáculos del expediente 5:15-cr-0024-DAE alcanzan a México. Y especialmente a Coahuila, su estado natal.



Muñoz Luévano renunció a la audiencia inicial de detención que se desarrollaría el 6 de marzo. El 12 de abril, por su parte, venció el plazo para que su defensa presentase un acuerdo de culpabilidad. No sucedió. Interpretado en sentido contrario, significa que se consideraría inocente y no aceptaría colaborar como testigo protegido. Mañana 22 es la fecha límite para que alegue lo que a su derecho convenga, identifique testigos y formule preguntas como consta en los documentos del caso, en poder de quien esto escribe.



A más tardar el 24 del presente mes se deben hacer las solicitudes para que cuente con un intérprete y atuendo adecuado durante la audiencia. A partir de entonces solo resta conformar el jurado. Pero esa presunta inocencia supone descargar en terceros la culpabilidad. Desviar la atención hacia otros lugares.



Poner a otros en la picota. Ojo.



El oriundo de Matamoros (Coahuila) actualmente se halla detenido en San Antonio, bajo custodia, en espera del juicio que será encabezado por la magistrada Elizabeth “Betsy” Chestney a partir del 29 de abril. Al respecto el abogado texano Roy. R. Barrera Jr. se presentó como su representante ante la Corte, el 27 de febrero, el día previo a su extradición desde Madrid, donde permaneció tres años arrestado. El 5 de marzo también fue admitido a su causa el veterano jurista José R. Puig, quien tomó el caso desde Miami, Florida.



Cortita y al pie



Sin embargo, a diferencia del exsecretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien también es indiciado criminal ante la misma Corte para el Distrito Oeste de Texas y su sentencia ha sido aplazada en 12 ocasiones desde 2015, la última el pasado 10 de enero, las características del proceso al que está sujeto Muñoz Luévano hacen poco probable que suceda lo mismo.



Dicho en otras palabras: es cuestión de semanas para que caiga la primera ficha y se ponga en marcha el ansiado por algunos, y temido por muchos, efecto dominó.



La última y nos vamos



“Nosotros vamos a actuar conforme a la ley, en lo que tengamos que realizar”, dijo a nombre del Gobierno de Coahuila el secretario de Gobierno, José María Fraustro, cuestionado al respecto (25/03/19).



Se vale destornillarse de risa. La justicia viene de Texas y la semana entrante habrá noticias. Mientras tanto, a ponerse doble pañal quienes así lo requieran.