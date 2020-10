31 Octubre 2020 04:10:00

AHMSA, casi lista

La entrega de Altos Hornos de México de Alonso Ancira al Grupo Villacero de Julio Villarreal está a la vuelta de la esquina.



Lo que se manejaba a niveles gerenciales al interior de la empresa ya se comenta a niveles más inferiores.



Durante la semana se comentó que sería en cuestión de 15 días cuando Villarreal, mediante un fideicomiso, se hiciera cargo de la acerera.



Todo pinta para que la primera semana de noviembre los de Villacero estén tomando las riendas de AHMSA.



REPUNTAN CASOS



Al cierre de este espacio, reportaron saturado el hospital Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova y que todos conocemos como Clínica 7.



De manera extraoficial trascendió que durante la semana se incrementó el número de personas fallecidas por el nuevo coronavirus.



Los pacientes que ingresan al hospital llegan en estado crítico y complican su recuperación.



Se sabe que tanto el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Alfredo Paredes estarían por anunciar medidas más drásticas para evitar más contagios.



El anuncio podría ser durante el fin de semana y están analizando el cierre de comercios, restaurantes y todos los centros donde podría generarse una cadena de contagios.



PREMIO POR PERDEDORES



Eso de que el dirigente espurio del PAN, Jesús de León Tello, quiere premiar a los mejores perdedores sonó más a burla que a reconocimiento.



Hace unos días que hubo reunión virtual con los líderes municipales, el presidente del CDE les anunció muy gustoso que habrá reconocimientos para los ex candidatos que mejor salieron votados.



Lo bueno es que esa idea del dirigente espurio es nueva porque en otros tiempos él mismo ya tuviera acumulados varios galardones.



La intención de Chuy de León no fue bien vista por los líderes municipales.



ALBOROTADOS



En más de panistas, los que sueñan con ser candidatos a la alcaldía parece que no confían mucho en que pueda darse la segunda reelección de presidentes municipales.



Es que ya más de tres se están organizando y algunos hasta planilla tienen.



Erick Zapata va de nuevo, no es la primera vez que tiene el mismo sueño guajiro a pesar de los consejos que le dan sus allegados.



El regidor no pudo ganar la presidencia del Monclova Country Club y quiere lanzarse a una constitucional.



SE SUMAN AL PROYECTO



Por cierto que ya son más alcaldes que se sumaron a la solicitud de una segunda reelección.



A lo que empezaron Julio Long y Alfredo Paredes se sumaron otros presidentes municipales como Adrián Vázquez de Lamadrid.



Otros ediles panistas que buscan la segunda reelección son los de Sierra Mojada, General Cepeda y Guerrero.



El tema ya está en el área del Tribunal Electoral que podría sesionar la próxima semana.



VA POR CANDIDATURA



Tal y como le habíamos adelantado, Roberto Piña dejó el cargo que tenía en Servicios Primarios en el Ayuntamiento de Monclova.



Ahora sí tendrá tiempo el ex secretario particular del alcalde y hasta ayer ex jefe de Limpieza de dedicarse de lleno a sus aspiraciones políticas.



Piña quiere ser candidato a alcalde por Morena en Ciudad Frontera y ya lleva camino recorrido.



Para poder lograr la candidatura tendrá mucho que ver la mano de Javier Guerrero.



Y si Guerrero pudo meter a su sobrino Armando como candidato a diputado local, también podría hacerlo con quien ha sido su más fiel seguidor.



LO VENCE EL COVID



Hace una semana, Rosendo Burciaga salía en camilla del hospital Covid de Monclova para trasladarlo a Texas para seguir con su tratamiento.



Estaba contagiado de coronavirus y se supone que allá tendría un mejor cuidado.



Desafortunadamente ayer perdió la batalla contra el Covid.



Panista de la vieja guardia, aguerrido como pocos, dueño de la frase “me rompieron los huesos, pero el espíritu jamás”… descanse en paz.