23 Enero 2021 03:10:00

AHMSA con rostro pálido

Buen día .AHMSA no repunta, continúa la palidez en su rostro y perdiendo peso a diario, hace dos meses Grupo Acerero del Norte acordó vender su participación accionaria de 55 por ciento a la Alianza Minero Metalúrgica Internacional que lidera Grupo Villacero de don Julio Villarreal y asociados, pero hay tortuguismo o dolo a lo extremo de autoridades para destrabar el conflicto.



Tercer y último tercio del mes de enero y se mantiene la lentitud, lo esbelto de la producción siderúrgica de Altos Hornos de México de donde dependen 20 mil empleos directos y cerca de 100 mil familias indirectamente en diversas zonas de Coahuila y otras áreas del interior del país entre proveedores comerciales y prestadores de bienes y servicios.



Hay voces que sugieren que la desfallecida economía local debe inmediatamente ser sanada a través de la ansiada capitalización en AHMSA para incrementar la producción de acero y compra del producto por el Gobierno Federal para sus obras de infraestructura en medio de una creciente angustia por la tasa de desempleo, Covid-19 y un inagotable catálogo de calamidades.



En tanto, el todavía presidente del Consejo de Administración y principal accionista de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo continúa en prisión en España, se espera su libertad tras el compromiso del reembolso de 200 millones de dólares y que entren en su lugar los nuevos inversionistas encabezados por Grupo Villacero, pero el futuro aún es borroso.



Ya se perdió la capacidad de asombro ya nadie levanta ceja ante el menú interminable de calamidades, sin embargo, pese a las sombras del letal coronavirus que no tiene absolutamente ninguna prisa por apagar vidas porque sabe que hay una autodestrucción, los estólidos invaden calles de Monclova sin cubre boca o totalmente mal colocado, arriesgándose ellos y a sus familias como receptores y emisores.



Tomadura de pelo



Mucho ayuda el que no estorba, y eso habrá que agradecer a Lopitoz, luego qué por decreto del rey, finalmente resolvió hasta que se le pegó la gana, aceptar que los estados y el empresariado mexicano adquieran vacunas tras el desastroso y fallido plan de inmunización del Gobierno Federal, alguien le dijo que era dueño de México y se la creyó.



El empresariado importará la vacuna para sus trabajadores mientras que las entidades para la población después de mucho atraso, burocratismo, necedades y caprichos personales, sin embargo, parece una tomadura de pelo y burla de Lopitoz porque para comprar el producto hay que pedirlo con muchos meses de anticipación, crueldad porque se tendría hasta octubre.



El reloj no se detiene, las hojas del calendario se colapsan cada 24 horas, y de pronto llegará la hora y el momento en que la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático aproximadamente dentro de 100 días, tendrá que reembolsar el llamado Fondo de Pro-Huelga a los trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México tras la renovación contractual.



Contrarreloj



El dirigente del Sindicato Democrático Ismael Leija Escalante todos los días con lápiz y papel en mano y gruesas gotas de sudor perlando su rostro, hace operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pero las cuentas son un laberinto sin salida, baja el cero y no contiene.



Llega finalmente a la conclusión el susodicho que no habrá suficiente papel moneda en pesos y centavos para cumplir íntegramente con el compromiso interno, un faltante de casi 4 mil maracas por cabeza entre 1900 trabajadores adheridos a la Sección 288, y los trabajadores agremiados ya acuñaron doctamente la frase; pues a ver cómo le hacen, exigiremos la lana”.



¿Y cómo acercarse si acaso surge ese escenario a don Julio Villarreal para tirarle sablazo de un pequeño préstamo de 7.5 millones de pesos?, ¿y yo por quééé?, cuestionaría tal vez el empresario regiomontano.



Hasta mañana