04 Julio 2020 03:10:00

AHMSA es de Villacero

Pese a resistencia de cambiar de dueño y que el director de Comunicación de AHMSA informe lo contrario, directivos del Grupo Villacero aseguran que el cambio de mando es un hecho y en dos semanas darán otra noticia.



A poco es de a gratis que sea el empresario Julio Villarreal se reúna con el director de CFE, Manuel Barttlet, a destrabar los pedidos de carbón en MICARE.



Si alguien sabe de la buena relación del dueño de Villacero con funcionarios claves de la 4ªT, son los de estrecha relación con Alonso Ancira y saben que el cambio de mando en AHMSA salvaría a pocos directivos.



Los primeros en despedir es Compras, Materias Primas, que aprovecharon las circunstancias para servirse con la cuchara grande, comprar caro y material de poca calidad, en el mismo paquete va Contratos.



Qué caso tiene desmentir que no hay venta de AHMSA cuando saben que están en agonía y necesitan un valiente salvador que además tenga relación con la 4a.T, pero bueno en dos semanas habrá noticias, pa’l baile vamos.



Enjaulados



Los regidores en protesta, César Flores y Ariel Venegas, se apegan al derecho de expresarse o manifestarse libremente pero se muestran como provocadores, insultos a sus opositores al paso en abierta confrontación.



Ellos mismos evidencian sus debilidades, al pasar un emisión en vivo desde su plantón al exterior de Presidencia Municipal sobre calle Carranza.



Qué lástima, los que fueron distinguidos como diputados del PAN y cumplieron con ser parte de un Congreso, ayer se veían fuera de sí, iracundos, violentos increpando a un policía porque estaba frente a ellos.



Mostró más educación un policía, que cortésmente contestó; “estoy aquí para cuidarlos” y como no hubo respuesta agresiva regresaron a la carpa montada.



En eso llega al edificio el secretario del Ayuntamiento, Martín Blackaller y empiezan las acusaciones, y van a su encuentro insultándolo y confrontándolo, sin exaltarse se limitó a decir; “eres un mentiroso” y paso de largo”.



Qué necesidad hay de un pleito, la confrontación, si algo es ilegal y está denunciado se procederá conforme a derecho y si no, a otros el reclamo o sólo se trata de protagonismo y hacer show.



Destitución



Un grupo de militantes de Morena en Monclova pidieron la destitución de la regidora Delfina Villa por no tener la responsabilidad de atender su cartera pero sí para prestarse al juego político del regidor independiente César Flores.



Si alguien le sabe el corrido completo a los dos regidores con el Chino Rivera y Guadalupe Noriega, que empezaron a sacar algunos trapitos de cuando uno era diputado y la regidora simplemente nada.



A que Delfina se pone a nadar con tiburones, a diferencia de Teodoro Kalionchiz tiene el pretexto que es de barriada, bien dicen que el razonamiento o inteligencia, cuando menos la lógica, no se da maceta.



Alarma roja



Ya no sabe uno ni en quién confiar, los que ignorantes o los omisos que aunque estén estudiados o por lo menos con información sobre cómo evitar contagiar se vuelven el foco de expansión del coronavirus.



Ahí tienen al presidente del Congreso de Coahuila, Emilio de Hoyos, contagiado, su amigo el tesorero, el diputado Lenin Pérez y de ahí sigue una cadenita indeterminada.



La reapertura desató en algunos municipios nuevos casos en otros la irresponsabilidad que les dio por la pachanga y la convivencia, como en el caso de Saltillo, Acuña y Cuatro Ciénegas.



Saltillo tuvo al cierre del reporte de Salubridad 22 casos, una defunción para ocupar el deshonroso segundo lugar en casos, Acuña 14, Cuatro Ciénegas 10, Piedras Negras 15 y se pone estricto en el cruce de la Frontera.



Torreón registra 1075 con 605 recuperados; Saltillo 601 con 198 recuperado; Monclova 590 con 358 recuperado y Acuña 471 contagiados.