18 Diciembre 2019 03:10:00

AHMSA: ilusión o realidad

Sin que los reclamos de pago de proveedores cesen, los trabajadores sientan la crisis financiera, los directivos de Altos Hornos de México anuncian el arranque del proyecto de la nueva Planta Coquizadora en la Planta 2.



Dirán que gracias al capital de los chinos, el consorcio Beijing Shougang International Engineering Technology, se invertirán 330 millones de dólares para producir 1.2 millones de toneladas anuales de coque.



Una descripción del proyecto bastante alentador, la coquizadora forma parte del plan maestro para fortalecer la generación de insumos propios y reducir costos operativos.



En terrenos de la Planta Dos se hacen las maniobras previas a la construcción, proyecto que se tardará 2 años y lo que menos tiene Altos Hornos de México es tiempo, la falta de liquidez lo agobia en cada pago de nómina.



Frío Informe



Doblemente frío el primer informe del alcalde de Lamadrid, Andrés Vásquez Garza, que adoptó, como otros, la austeridad por el recorte presupuestal para ahorrarse “centavitos” y concentró sus invitados en la calle.



De por sí el pueblo es chico, sin interés por conocer resultados ya por demás conocidos y estar sentados al aire libre aguantándose un frío de 7 grados, no lo harían.



Así como lo oye, a plena calle se reunió el Cabildo, el representante del gobernador, Juan Harb, empleados, y otros que no sumaban más de 30.



Es evidente que algunos alcaldes no usan el raciocinio o cuando menos la lógica, qué bárbaro Andrés.



Operativo Paisano



La garantía de ser Coahuila un Estado seguro con un despliegue de estrategia para atender y asistencia a turistas y paisanos se dio arranque al inicio de la temporada vacacional decembrina por autoridades de los tres niveles.



Chema Frausto, secretario de Gobierno y Lupita Oyervides, secretaria de Turismo, tuvieron la representación del Estado, Everardo Durán, alcalde de Arteaga, el general José de Jesús Barajas del Instituto de Migración.



Notorio es el esfuerzo que el Mandatario ha hecho en seguridad, para mantener tranquilo el Estado y a distancia a la delincuencia organizada, de ahí que se pregone que la ruta Coahuila es paso seguro.



Una sinergia que se replicó en turismo, promoviendo, adecuando e invirtiendo en los pueblos mágicos y aprovechando peculiaridades de otros municipios.



Por eso es que cuando enlistan como posible candidata a la diputada local, Lupita Oyervides, se visualiza un objetivo turístico truncado al conseguir una relación y apoyo inmejorable con el secretario de Turismo, Miguel Torruco.



Se perdería una buena Secretaria, la única de por esta región.



Ilumina Manolo a alcaldes



Quería pasar desapercibido pero ah cómo son los alcaldes priístas de por esta región que lo identifican como el prospecto a la sucesión gubernamental, pusieron alfombra roja, comité de recepción para que Manolo Jiménez sintiera el respaldo.



El alcalde priísta de Saltillo, Manolo Jiménez, vino personalmente a San Buenaventura a donar lámparas viejas para que las instalen en el municipio y más que la donación era presencia y apapacho.



Será tarea para los de Morena checar que dicha donación no se incluya como inversión del Municipio a precio inflado.



Manolín llegó de pasada a Monclova, sólo para saludar algunos amigos y tantear el terreno, diría que todo era discreto y tranquilo, no quería promoción, difusión, ni nada.



El otro Alcalde que también donó luminarias viejas fue el de Torreón, Jorge Zermeño, panista él, lo diría la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado.



Zermeño más modesto, ni recorrió ni dijo, y miren que es de los alcaldes con mejor aceptación en todo Coahuila, luego Alfredo Paredes y enseguida Manolo Jiménez.