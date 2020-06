11 Junio 2020 03:10:00

AHMSA no

La empresa acerera no tiene intención de entrar a una segunda suspensión de pagos, aplicar concurso mercantil similar a Minera del Norte, diría Jorge Ancira, director General Adjunto de Administración y Finanzas.



En un comunicado después de una reunión virtual les diría a dirigentes empresariales de la Región Centro, quienes ya no le creen pero no tienen de otra.



División Minas es otra cosa, ahí están radicados los principales adeudos financieros del grupo y cuyo servicio se puso en riesgos por culpa de CFE.



Qué bondadoso Jorge, dicen los empresarios, no entrar en suspensión, el caso es que tampoco les promete liquidarles la deuda pronto.



Fiasco en Simas



Con todo que llegó como el “Súper Man” del Sistema de Aguas, el gerente de Simas, Eduardo Campos Villarreal debe saber que en corto tiempo resulta todo un fracaso, y sólo pueden ser dos cosas: incompetencia o paga la novatada.



De buenas a primeras, en los días en que la temperatura estaría por arriba de los 40 grados, diversos sectores de Frontera se quedaron sin el vital elemento o para no ser tan evidentes, dejaban un chorrito insuficiente para llenar los tinacos.



Por años hubo suministro un tanto equitativo, las fallas empezaron la semana pasada, en la Zona Centro se reporta se resuelve, pero escaseó en La Sierrita, la Maquinita y otros, curiosamente otros sectores ahora tienen todo el día.



Y sin decir “agua no va” o cambio de horario, un tal Ibarra prometía que hoy, mañana, terciado y después de 5 días llega agua con presión de madrugada.



Debe saber Eduardito que hace años, “secuestraron” a un gerente por esas acciones, y sabe que Eduardito sólo se movió unas cuadras para mover la válvula y darle agua al sector, abusado o es incompetencia o pagas la novatada.



Simas tiene empleados de muchos años y tienen la radiografía perfecta del sistema para cumplir con el abasto de agua sin generar problemas, así que pregúntales, infórmate, ocúpate.



Ante de instalar módulos para el “borrón y cuenta nueva” en usuarios de Colinas de Santiago, no revisas que el suministro sea eficiente, habrá visita de cortesía por estos días.



Van a súper pulga



Los comerciantes ambulantes tienen la opción de instalarse este fin de semana en lo que fue la Súper Pulga frente a la carretera 30, ya que el regreso a calles de la colonia Borja lo definirá la evolución de la pandemia de Covid-19.



Hasta que se supo de alguien en el Ayuntamiento de Frontera que sin protagonismo con argumentos legales, marcó límites entre el derecho a trabajar y el derecho a la salud, Dalia Cázares instruyó a la líder del ambulantaje.



La subdirectora jurídica del Ayuntamiento de Frontera respaldando la decisión del alcalde Florencio Siller Linaje, de mantener libres las calles de la Borja.



Un área extensa bien ubicada, accesible, que suma diversos propietarios entre ellos un terreno donado por Tanis Siller a líderes del ambulantaje.



Suben contagios



Razones sobran para contener algunas acciones que, aunque incomoden o afecten a algunos, resultan necesarias al elevarse el número de contagios de Covid-19 en la Región Centro.



Monclova registró 19 casos ayer, en Torreón no paran las cifras y de San Pedro ni se diga.



Si de sacrificios se trata, la que se vio obligada a suspender la fiesta del pueblo fue la alcaldesa Gladys Ayala, no habrá Feria del 14 de Julio.



No más BOA



El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pidió no tocar más el tema de la BOA y lo mismo hizo el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina.



Tiempos de unidad no de confrontación, juntos municipios, Estados y Federación deben reiniciar la actividad económica y salir adelante de esta situación, fue el llamado que vía redes sociales hizo Guadiana.