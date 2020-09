11 Septiembre 2020 03:10:00

AHMSA pide “paz”

Sutilmente AHMSA pidió al Presidente Andrés Manuel López, no polemizar sobre la venta de Agronitrogenados a Pemex, que no fue a sobreprecio y quiere resolver la situación de forma positiva para volver pronto a la normalidad.



En un desplegado difundido por diversos medios, niega una venta sobreprecio, pues hubo avalúos nacionales e internacionales.



Le remarca al Presidente, que el sobrecosto de 200 millones de dólares del que habla no existe documentado ni en la empresa, demanda o solicitud legal o extrajudicial.



Y deja en claro que, una cosa es el proceso contra Alonso Ancira, emprendido por la operación comercial con Emilio Lozoya, cuando aún no era director de Pemex y otra, con el proceso de compra-venta de Agronitrogenados.



Clara y amplía la postura de AHMSA-Ancira, que enmarca un pleito en el que, como dicen en el rancho, AMLO juntó las preñadas con las paridas.



Refuerzo



Agrupados en un Comité, dirigentes de cámaras empresariales, senadores, el alcalde Alfredo Paredes y representantes del Gobierno del Estado, buscan intervenir en el conflicto de AHMSA, por el rescate de empleos y la economía.



Confiaron que el 18 de septiembre la fusión con Villacero resolvería la situación, la prórroga de 90 días para la fusión, los hizo cambiar de postura.



Buscan estrategias en defensa del empleo y la reactivación económica, Paredes no apuesta a manifestaciones, pero sabe que algo deben hacer para rescatar empleos y reactivar la economía, el interés es que AHMSA les debe a todos.



El senador Armando Guadiana estuvo de visita para el mismo asunto, acompañado de Roberto Elizondo, que hoy no fue a la manifestación al bulevar Pape, y Gerardo Bortoni, líder empresarial.



Mismo rollo trae el Senador desde hace meses, rescatar la economía de la Región Centro hasta la Norte, venir a decirlo a Monclova no ayuda ni resuelve las cosas, en fin.



Contrastes



Aunque pueden ir mejor en la lucha contra la pandemia de Covid-19, por eso es que el Subcomité de Salud en la región acordó que habrá “Gritos de Independencia” virtuales y aplicarán Operativo BOM para evitar concentraciones.



El reporte del Subcomité es que los análisis de laboratorio demuestran casos a la baja, de mil 250 pruebas Covid, sólo un 27% da positivo, semanas anteriores era del 50 por ciento.



En el Hospital Covid del IMSS reportan mayor número de hospitalizados 77, entre ellos tres recién nacidos de madres positivas, 18 pacientes necesitan ventilador. El director Víctor Manuel Barbachano, sostuvo que no hay dato que diga que la incidencia de casos vaya a la baja.



Medio le creemos al doctor del IMSS, porque entre las pruebas que realizan de Covid, rigurosamente controladas para quien va casi en agonía y los números que reporta el Subcomité, distan mucho de la realidad, hay contagiados por docenas.



Regreso aulas



Con todo que se reconocen que la educación virtual no es de calidad, el secretario de Educación, Higinio González, dice que no hay condiciones para regresar a las aulas.



Puede que los alumnos de educación básica regresen a clases semipresenciales a fin de año, ya en el 2021 de marzo a junio reforzarán el aprendizaje de matemáticas y español.



Tomarán INE



La contienda interna por la dirigencia nacional de Morena vuelve a ser punto de conflicto, dirán que es parte de la democracia, porque como el INE no da piso parejo le manifestarán su inconformidad.



Alejandro Rojas Díaz Durán y seguidores le harán plantón en el Instituto por no organizar elección democrática con encuesta abierta, está fuera de legalidad. En calidad de mientras, Javier Plata realizó labor proselitista a su favor en Torreón, lo hará en los municipios de la Región Centro éstos días.