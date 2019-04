04 Abril 2019 03:10:00

Ahora es cuando se sabrá qué tan bien anda la economía

AHORA ES CUANDO SE SABRÁ qué tan bien anda la economía en la región con la apertura total hoy del Mall “Paseo Monclova”; antes de cerrar año operaban sólo algunas cadenas que comerciales.



LA INAUGURACIÓN TOTAL DE LO que se conoce como el MALL más grande de Coahuila, ha generado expectativas de lo que puede ser la ciudad, opiniones encontradas sobre la permanencia de algunas tiendas.



SE OYÓ AL GOBERNADOR MIGUEL Ángel Riquelme decir que uno de los inversionistas laguneros, Lalo Murra, de CIMACO, cuando le preguntaron por qué instalarse en Monclova, diría que porque había poder adquisitivo.



ES COMÚN QUE ALGUNOS POR curiosidad, otros por conocer y habrá quienes por comprar abarroten el “Paseo Monclova” los primeros días de apertura, conforme pasen los días se sabrá qué tanto gastan los de por esta región.



POR LA SEGURIDAD EN LA Frontera los gobernadores de los estados fronterizos, Miguel Ángel Riquelme entre ellos, sostuvieron una reunión ejecutiva con el secretario de Seguridad, Alfonso Durado y el de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González.



ENTRE QUE SI LLEGA O no la caravana de migrantes que intenta cruzar a Estados Unidos y las medidas tan drásticas que anunció Trump, los gobernadores se ponen de acuerdo.



EL CIERRE DE LA FRONTERA con Piedras Negras es un asunto que hizo reaccionar de inmediato al Gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien dijo sería una medida catastrófica y apeló a la madurez y buen arreglo entre AMLO y Trump.



A REVISE Y REVISE LOS DEL Sindicato Democrático, fue el turno del Contrato Colectivo y tabulador de salarios de la sección 293 en Micare, subsidiaria de AHMSA.



EN LAS OFICINAS DE AHMSA se dio el primer acercamiento, ya saben Enrique Rivera Gómez por parte de la empresa, Ismael Leija representando al Sindicato Democrático y Aurelio Rodríguez Cordero, líder de la sección 293, juran que el patrón se pondrá la del puebla.



CERO Y VAN DOS CONTRATOS colectivos, aunque esta última aún no se cierra, las que representan los Democráticos, seguirían con la sección 288, que también se ocuparán de las utilidades al menos de revisar la carátula.



LA INTERROGANTE ES ¿PRÉSTAMO ANTICIPADO o realmente utilidades?, veremos si por un lado son exigentes o por lo menos saben negociar respeto y credibilidad entre la base trabajadora y la empresa se pone “la de puebla”.



LES PONEN EL DEDO A los de CFE, qué esperanzas que antes los productores de carbón hicieran señalamientos de “favoritismo” y menos hostigamiento a ciertas empresas para que le dieran campo libre a la PRODEMI y se quedara con todo.



SON OTROS TIEMPOS, SIN DUDA, por lo menos otros gobierno que dice lucha contra la corrupción y el conflicto de interés por eso es que Rafael Mendoza Torres se animó a decir que el gerente de CFE Fernando Castro revisa lo ya aprobado.



TANTAS EXPERIENCIAS HAN TENIDO CON la venta de carbón, que saben que una segunda revisión es porque alguien intervino, político o funcionario del Estado de Coahuila para quedarse con todo como siempre lo hicieron.



ES TANTA LA GENTE METIDA en el asunto del carbón que cuando dicen “fulanito o zutanito” enseguida la exclamación ¡no llenan, ..ches políticos voraces!.



CON GUANTE BLANCO PARA ELISA Catalina Villalobos, la chacha del PRI, porque del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, no le merece respuesta a su insulto verbal de llamarlo “cerdo machista”.



NI LA CONOCE A LA señora, ni sabe qué ha hecho, ni de qué distrito es, si la conocen sus votantes, prácticamente para el Alcalde de Torreón, Elisa no es nadie que merezca su atención y menos por ser tan grosera..



EN SERIO ELISITA NO SE mide, no le tantea a eso de hablar, legislar no es lo suyo, si al menos entrara en reflexión, análisis y conectara lengua con cerebro, aprendiera a decir no cuando le ordenen, se le notara menos lo…ingenua.