26 Noviembre 2020 03:00:00

Ahora Rieleros

AHORA RESULTA QUE los Rieleros de Aguascalientes andan en problemas económicos y que por tal motivo tambalea su estancia en la Liga Mexicana de Béisbol, aduciendo que es posible que salga de este lugar y que su destino puede ser Reynosa, en donde ya dan como un hecho que tendrán temporada beisbolera, por lo cual a despertado el interés e esta ciudad fronteriza del vecino estado de Tamaulipas.



Y PARA SABER sobre este, platicamos con el colega Juan Manuel Moreno Alfaro que escribe para el periódico La Prensa de esa ciudad, y no nos confirmó, pero tampoco nos desmintió, e incluso nos hizo llegar una nota que escribió para el diario que presta sus servicios, la cual transcribimos, luego de que un funcionario federal casi confirma que si regresa el béisbol profesional al Parque Adolfo Lopez Mateos de Reynosa.



HE AQUÍ LO que escribió el colega, Juan Manuel Moreno Alfaro:



Como reguera de pólvora ha corrido el rumor de que los Rieleros de Aguascalientes cambiaran de casa a partir de la próxima temporada de la Liga Mexicana de béisbol.



Y la plaza más viable para recibir esa franquicia es la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.



Los Rieleros de Aguascalientes han tenido problemas económicos desde hace varios años en la ciudad hidrocálida y para nadie es un secreto que sus directivos estaban viendo la posibilidad de cambiar de aires.



Ahora bien, el mensaje que dio el pasado fin de semana en Reynosa, el morenista Héctor Garza González, en el sentido de que Reynosa tendrá béisbol de la LMB el año entrante robustece el rumor.



En su alocución, el funcionario federal dejo en claro que para tal efecto se contara con el total apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.



Sera cuestión de unos días para ver si se confirma o se desmiente la versión que está sonando fuerte.



HASTA AQUÍ LA nota que escribió el colega Juan Manuel Moreno Alfaro, y tal y como lo mencione, no asegura, pero tampoco lo desmiente tal version, pero es casi seguro que en el transcurso de esta semana estará trabajando para indagar mas sobre esta version y el retorno de Reynosa a la Liga Mexicana de Beisbol.



INCLUSO ME LLEGO un video, enviado por el amigo Rendón, quien nos muestra en donde el señor Garza Gonzalez dice que donara mil bat y mil guantes para promocionar mas el beisbol infantil de Reynosa, esto durante una ceremonia de inauguración de un torneo de una liga en esa ciudad y que tuvo como sede el parque Adolfo Lopez Mateos



MAÑANA NOS PROPONEMOS hablar con grandes amigos que tenemos en Aguascalientes, y conocer que tanta realidad existe sobre su salida de la LMB, aunque no hay que descartar que sea Reynosa el equipo 18 para la próxima temporada ahora que Veracruz también lo da como un hecho y que al parecer los Charros de Jalisco lucen un tanto callados al respecto.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS