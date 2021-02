17 Febrero 2021 04:10:00

Ahora si, a prender las Carboeléctricas

Entendemos que Manuel Bartlett es político, pero dentro de CFE hay un montón de ingenieros y gente dedicada por décadas a producir energía eléctrica y aún no entendemos cómo a nadie se le ocurrió proponer una reunión preventiva en donde se analizaran los escenarios con la llegada de una tormenta invernal que al menos a cuatro estados los mantendría congelados por cuatro días… Y es que los que saben de cómo funciona CFE ahora se convirtieron en proveedores, como los de las carboeléctricas de Nava, en donde de nueva cuenta familiares directos de funcionarios de alto nivel a través de empresas simples, sencillas, se adjudican contratos de mantenimiento con cifras de ocho dígitos… Si dependes del gas de Estados Unidos, pero tienes dos carboeléctricas como Nava y Petacalco, que al 80 o 100 por ciento te producen el 14 por ciento de las necesidades nacionales, pero que están prácticamente apagadas, es cuestión de ponerlas a tono antes de la llegada de la tormenta y, en caso de que se requieran meterlas a producir y soportar el pico de demanda o parte de él… Pero a nadie se le ocurrió o al menos en la semana previa a la tormenta invernal… Bueno ahora si, ya dijeron que a partir de hoy comenzarán a trabajar al 50% de su capacidad e intentarán de aquí al fin de semana echarlas a volar para procurar que trabajen al 100%, claro con un riesgo, pues estas plantas con 25 años de antigüedad tienen muchos meses que no las calan a marchas forzadas… El gas estaba barato, pero ahora ya no y hay que meterle carbón a los hornos para generar vapor y mover las turbinas y los generadores…



TRES DÍAS SIN TRABAJAR INDUSTRIA TRIPLE A

Luego del anuncio en Texas de que el gas es de uso prioritario para generar electricidad para texanos y para los hogares texanos, el 80% del gas que se importaba para la industria de Piedras Negras simplemente se cerró… Ahora, empresas como Cervecería, Hendrickson, Rassini, Labasa, Binsa, vidriera DIFA y cartonera Ghondi mandaron a su casa a los trabajadores, unos 10 mil aproximadamente, porque no hay gas para operar al menos por esta semana y la solución no será nada más que las autoridades de Texas bajen la emergencia y les vuelva a abrir la válvula, sino que también dependerá de que la CFE de este lado del Bravo les garantice que tendrán de manera continua el fluido eléctrico… Porque resulta que la vidriera, la cartonera o la fábrica de Ladrillos como Labasa y Binsa requieren el gas para producir pero también de electricidad continua para que sus procesos no se detengan… Por ello es que sin duda esta semana las declaraciones del presidente de Canacintra, César Muñoz, fueron en ese sentido de la necesidad de garantizar las condiciones para operar… Algunas podrán operar con el abasto de gas, ya que con eso también generan su necesidad de carga de fluido eléctrico, como Constellation Brands, pero no todas tienen esa eficiencia y privilegio…



URGE CAMPAÑA DE PROTECCIÓN CIVIL

Esta semana, con la tormenta invernal también se puso en evidencia la falta de conciencia y precaución de la población al hacer uso de aparatos de gas… Dos personas fallecidas en incendios provocados por fugas de gas más una decena de personas hospitalizadas hacen necesario que el coordinador de Protección de la zona norte, Francisco Contreras Obregón, en coordinación con los coordinadores municipales, inicien una campaña de orientación y capacitación para el manejo de estos aparatos y su funcionamiento a las familias… La gente se olvidó de ventilas sus viviendas, de no dejar encendidos los calentadores de gas y sobre todo, de revisar las tuberías para evitar fugas, algo que se convierte en un riesgo de accidente mortal… Ante el servicio intermitente de CFE y más por la noche, con temperaturas congelantes, las familias deciden el uso de calentadores de gas, pero si la vivienda no está ventilada es un arma mortal y por ello hay que orientar a la población e insistir en las medidas de precaución…



REFUERZA SHERIFF VIGILANCIA EN EAGLE PASS Y CONDADO

En Eagle Pass y el condado de Maverick, ayer martes arribaron decenas de agentes estatales de los llamados troopers, quienes auxiliarán a la Patrulla Fronteriza y al sheriff Tom Schmerber, en operativos para poner freno a la entrada masiva de migrantes que, sin documentos, pretenden ingresar a Texas para solicitar asilo… Los agentes estatales estarán desde Eagle Pass a lo largo de la vega del río Bravo con presencia para desanimar a los migrantes de México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica de cruzar por el río de forma ilegal… La tarea es monumental, son cientos de kilómetros, pero además de eso es una cifra enorme de migrantes que a diario son detenidos, lo que complicará la operación de los troopers y de otras agencias en su tarea… Veremos y diremos, porque el sheriff también ha generado operativos de detección de viviendas de seguridad, en donde ocultan migrantes y de otros delitos de alto impacto…