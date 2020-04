11 Abril 2020 04:08:00

¿Ahora sí detiene AMLO sus giras?

Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por ser días santos este fin de semana descansaría, se quedaría en la Ciudad de México y no realizaría su gira de trabajo por los estados.



Nos detallan que a pesar de que no se ha informado si estas giras seguirán, será complicado que estas puedan llevarse a cabo en los próximos fines de semana, debido a que por la contingencia del Covid-19, en diversos estados los servicios de hotel y de alimentación han sido suspendidos, lo que supondría un aspecto complicado para su equipo de logística.



Además nos hacen ver que en pocos días México entrará a la Fase 3 de la contingencia, es decir, el riesgo de contagio será mayor, y por lo tanto las medidas sanitarias serán más restrictivas. ¿Será que las giras del Ejecutivo federal estarán en pausa hasta que pase la pandemia?





Los aliados de Morena no quieren mocharse



La disciplina al líder máximo ya no es lo que era antes. Si bien el presidente López Obrador ha recibido un apoyo casi incondicional de su partido y los aliados de éste, algunos temas no transitan tan apaciblemente.



De ejemplo está el reto a que cada partido aporte la mitad de su financiamiento a las actividades contra el Covid-19. Primero argumentaron que se viola la ley si esos recursos se utilizan en tarea diferente a la autorizada originalmente; luego, dijeron los aliados de Morena que se desangrarían en fuerza si se desprenden igual, lo cual disminuiría sus posibilidades de éxito en las urnas en las elecciones intermedias de 2021.



Por eso, nos dicen, ¿dónde quedó aquella máxima a modo de “lo que usted diga, señor Presidente”, del PT y PVEM? Esta es una muestra de que el apoyo incondicional termina cuando se meten con sus bolsillos.





Susto en el Poder Judicial



Por un momento el Octavo Tribunal Unitario del Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, prendió las alertas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) luego de informar que su titular, el magistrado Jorge Arturo Sánchez Jiménez, fue hospitalizado de emergencia con diagnóstico reservado.



El pasado 6 de abril, día en que se informó la hospitalización del magistrado, la secretaria de Acuerdos del Tribunal complementó la información que hasta el momento había sobre el estado de salud de su titular.



En otras condiciones el informe pudo pasar desapercibido, pero debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Tribunal Unitario debió informar a la Comisión designada por el CJF para atender los asuntos urgentes que ocurran al interior del Poder Judicial. Al final, se trató de otra complicación no ligada al temible virus.





Médicos residentes no dejarán de exigir



Nos cuentan que quienes están listos para dar batalla y exigir que se respeten sus derechos, son los integrantes de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la cual surgió exactamente hace un año tras denunciar irregularidades en los pagos de sus becas, jornadas excesivas y abusos laborales.



Ahora, en plena contingencia por Covid-19, piden al titular del IMSS, don Zoé Robledo, que se sancione a los funcionarios que resulten culpables por el contagio de esta enfermedad en 19 de los 26 médicos residentes del servicio de Medicina Interna en la Clínica 72, ubicada en Tlalnepantla. ¿Serán escuchados por el instituto?