Ahorro pendiente

07 Enero 2020 04:10:00

Mal empezó el año para Altos Hornos de México y más para el personal de confianza que siguen sin poder recibir el pago del ahorro.



Pesos más, pesos menos, se habla de que son unos 300 millones de pesos que la empresa de Alonso Ancira no ha podido desembolsar.



El pago para los empleados de confianza estaba programado para el 27 de diciembre, pero la crisis los tiene en la lona.



Desde la oficina de Recursos Humanos anunciaron una nueva fecha de pago que sería el próximo 15 de enero.



PARALIZAN PRODUCCIÓN



Para los sindicalizados de AHMSA tampoco pinta bien el arranque de año.



El sindicato de la empresa que dirige Ismael Leija calla, se resisten a reconocer que la acerera va en picada.



Tan sombrío es el panorama al interior que hasta ayer estaba totalmente paralizada la producción.



Otra vez no hay materia prima y cientos de trabajadores en la incertidumbre.



Por otro lado, el tema de la venta de Perfiles Pesados está entrampado.



El sindicato Democrático terminó por reconocer lo que le adelantamos en diciembre, pero por cuestiones legales no se ha concluido la compra-venta entre AHMSA y Ternium.



NO QUIERE REGRESAR



A Silvia Garza ya le gustó chilangolandia, ya no quiere regresar a Monclova.



Empezó en la función pública en su ciudad como funcionaria con Hal Pape Felán pero la diputada federal siente que está para otros niveles de política.



Después de ser senadora llegó por la vía plurinominal a San Lázaro. Melba Farías la borró en las urnas en la elección del 2018.



Garza quisiera seguir con su carrera política en la Ciudad de México y para eso es que empezó a pegarse con Marko Cortés, líder nacional el PAN.



Tendría que dar otra vez el salto al Senador y tiene que ser por la vía plurinominal porque en las urnas no es rentable.



EL INVITADO



No hay vuelta de hoja, Jesús María “Chumita” Montemayor será el candidato a diputado local.



Es hasta ahora de los pocos que están amarrados, que lo puede presumir junto con Eduardo Olmos o Álvaro Moreira.



“Chumita” fue el invitado de lujo que tuvieron en los comités municipales de Sabinas y San Juan de Sabinas para la Rosca de Reyes.



LOS QUE SE QUEDAN



“Los buenos priístas se quedan en el PRI”, dice una leyenda junto al logo del PRI en San Juan de Sabinas.



Frase que parece ser aplica sólo en ese municipio que por ahora gobierna el PAN con Julio Long.



Acá en Monclova u otros municipios son leyendas que no caben en el tricolor porque muchos “buenos” priístas se han ido y al paso del tiempo regresan y por la puerta grande.



Para otros del Revolucionario Institucional son ideas o propósitos que tienen de año nuevo, como lo dicho por Alejandro Moreno: En el PRI ya no habrá corruptos, habrá sólo honestos luchadores”.



EXTRADICIÓN



En el 2011, Javier Villarreal estuvo preso en el penal de Saltillo y lo dejaron ir.



Ahora lo quieren de regreso.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme anuncia que pedirán la extradición del ex tesorero del Estado.



Eso será hasta que termine el proceso que se le sigue a Villarreal en Estados Unidos donde pasea tranquilamente, sin que nadie lo moleste.



El caso que sigue la Fiscalía General del Estado en contra el ex tesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández se mantiene abierto y tras la orden de aprehensión emitida recientemente por esa dependencia, podría derivarse una solicitud de extradición.