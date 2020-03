15 Marzo 2020 03:10:00

Aislados en Monclova

Un buen número de estudiantes de familias acomodadas de Monclova se encuentran aislados en sus domicilios luego de que fueran sacados de algunos países que declararon emergencia ante la pandemia de coronavirus.



Procedentes de China, Japón, Italia y Estados Unidos llegan desde la semana pasada a sus domicilios directos a la revisión médica y el aislamiento hasta en tanto no pase el periodo recomendado por la Secretaría de Salud.



La Secretaría de Salud lleva seguimiento de los estudiantes que regresaron, pero la preocupación mayor era por los que se encontraban en China e Italia que tienen alarmados a familiares.



Vacaciones emergentes



Lo que debe ser una suspensión de clases se convirtió en adelanto y ampliación del periodo de vacaciones en instituciones educativas por acuerdo de la Secretaría de Educación Pública.



Término mal empleado, una cosa es vacaciones de un mes que ante la declaración de no gravedad de la pandemia de coronavirus en México pueden vacacionar donde quiera.



Si la SEP dijera: suspensión de clases habla de una causa o motivo, que resulta grave y por un, del 20 de marzo al 20 de abril, se cierran las escuelas y se mantiene sana distancia entre humanos.



A Esteban Moctezuma titular de la SEP, no le quedó de otra ante la suspensión de clases de universidades privadas como el Tecnológico de Monterrey.



Campañas contaminadas



Ahora sí que los candidatos a diputados locales la tendrán cómoda, si es que el Instituto Electoral por las recomendaciones de prevención contra el contagio de coronavirus restringe o cancela la promoción política y actos masivos.



De acuerdo al calendario la precampaña termina el 25 de marzo, los candidatos se registran del 15 al 19 de abril, harían campaña del 25 de abril al 3 de junio, veremos qué sucede.



Pagan prohuelga



Con menos de la mitad de presentes en el edificio sindical de la Sección 147 los del Sindicato Democrático informaron del acuerdo en la revisión del tabulador: 6.5% de aumento al salario y un bono de gracias para los departamentos parados.



Dirían que el Sindicato consiguió que el Alto Horno 6 y BOF la oportunidad de promediar el pago de sus vacaciones con las últimas cuatro semanas previas al paro de departamentos.



Lo bueno dentro de lo malo de AHMSA, es que sí pagaron el fondo de prohuelga que llegó hasta los 16 mil pesos en unos casos, algo que temían estuviera en riesgo ante el retraso.



La raza de bronce tiene repudio al Sindicato por no defender el derecho de los obreros, que ante las circunstancias no hay quien los defienda.



Omisión



La que retomó la hulera fue la diputada Federal de Monclova Melba Farías, el asunto de la falta de pedidos de carbón que tienen a la Región Carbonífera colapsada, por causas que en Coahuila no se dicen o se ocultan.



Como representante del distrito, Melba intervino en la CFE, para saber qué pasaba con la falta de licitación del mineral y la respuesta fue que: voluntad tiene pero las restricciones de la Reforma Energética del 2011 los frena.



Una ley aprobada propuesta y aprobada por priístas, pero que no se dice frente a la desesperación de los productores de carbón,



“Dato que el Gobernador, refiriéndose a Miguel Ángel Riquelme Solís, omite y prefiere culpar a la CFE de la no compra”, precisó Melba Farías.