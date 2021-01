06 Enero 2021 03:10:00

Ajedrez político

“Gambito Riquelme” debiera ser la próxima serie en el servicio de streaming, mira que descongelar a Enriquío Martínez y hacerlo secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial.



El Gobernador de Coahuila ha sabido mover las piezas, hacer acuerdos, convencer a los opositores y hasta ilusionarlos con la doble reelección... todos con uno.



Hasta hoy su posición es favorable y no duden que obtendrá ventajas en junio, Enrique estuvo fuera de Coahuila durante el sexenio de Rubén, ahora regresa a sumar.



Morena, cazando



A propósito de sumas, los Morena no quieren quedarse atrás y se movilizan buscando figuras que traigan capital político, estructura, que pueda ayudarles a ganar municipios claves como Monclova.



El análisis hecho es que Morena, según la encuestadora Massive Caller, lleva ventaja para la elección de alcaldes en diversos municipios y es segunda fuerza política en Coahuila, restándole al PAN piezas claves, ganarán.



La oferta está sobre la mesa, dicen los de Morena que ya buscaron al aliado del PAN y aclaran que no es el Alcalde, que incluso renunciaría para sumarse a Morena, nada por debajo de la mesa, cuestión de días.



Licencias



La segunda sesión del Congreso, para terminar de instalarse y repartir comisiones, dos diputados Tania Vanessa Flores Guerra, de UDC, y Shamir Fernández, del PRI, solicitaron licencia para retirarse del cargo, van a liana mayor.



Los dos angelitos ahora irán como candidatos a la Diputación Federal, los electores les verán otra vez la cara pidiendo de su voto para irse a México.



Los favorecidos fueron sus suplentes, que ayer mismo tomaron protesta y podrán cobrar su primer quincena, Yolanda Elizondo Maltos, de UDC, y Mario Cepeda, del PRI.



Entre otras licencias están la de la alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala Flores, en su lugar Melva Liliana Rivera; de Monclova, los regidores Theodoro Kalionchiz, del PAN, y el independiente César Flores.



Comisiones



Ni tiene comisión en el Congreso del Estado la diputada monclovense Lupita Oyervides, coordinará Hacienda y Secretaria de Presupuesto, además de ser partícipe de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.



Pero además podrá intervenir en la Comisión Instructora de Juicio Político, Energía, Minería e Hidrocarburos, un amplio repertorio como para que demuestre lo que sabe hacer



Ojalá Lupita no sea una mujer arregladita que adorna y calienta curul sin propuestas ni trabajo legislativo, de ésas que van de un cargo a otro sin hacer nada... bueno, a veces buscan a las lideresas con una dádiva y se toman la foto.



El saludo de Lencho



¿Y qué tiene, qué tiene?, dirán colaboradores del alcalde de Frontera, Florencio Siller, sobre el saludo y plática con Javier Liñán, aspirante a la candidatura del PAN en Frontera, quien acudió a Presidencia Municipal por su carta de residencia.



Conocidos, del mismo barrio y casualidad que coincidieran en Presidencia Municipal, Lencho y Orlando Aguilera, el secretario del Ayuntamiento, le atendieron con cortesía.



Lo que platicaron nada más ellos lo saben, pero en tiempos electorales todo es posible.



Convoctoria PRI



La convocatoria del PRI debe emitirse hoy, los 38 candidatos a las alcaldías están más que definidos, la equidad de género les meterá problemas en algunos municipios.



Labor titánica de delegados para que acepten las candidatas, se sumen, trabajen o cuando menos no estorben, algunos son chicos fáciles con una regiduría los convencen.