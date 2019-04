21 Abril 2019 03:10:00

Al alza los ‘ninis fifis’

A LOS “NINIS” (AQUELLOS QUE NI trabajan ni estudian) les ha caído de maravilla la “4.ª transformación”, en una plática con empresarios del sureste mexicano, nos indican que muchos jóvenes que trabajaban y estudiaban, ya no quieren trabajar.



EL ESTUDIO Y EL TRABAJO hacen competitivas a las personas, las hacen sufrir por crecer y motivan el orgullo personal, pero cuando te encuentras a alguien que te regala dinero por no esforzarte, avientas por la borda todo ese concepto de esfuerzo y recompensa.



MÉXICO NO DEBE CONVERTIRSE EN un país paternalista, que pague por poco esfuerzo, se debe invertir en educación de calidad, apoyar el esfuerzo e impulsar la competitividad.



OTRO DURO GOLPE AL ESFUERZO y competitividad es la desaparición del Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor). Era un organismo público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero prefirieron apoyar a los flojos, sin iniciativa o ideas.



YA NO HUBO RECURSOS PARA fomentar a microempresarios, que “porque había mucha corrupción”, el tema es que sólo se acusa al vapor y no se comprueba nada, ¿cuántos detenidos o señalados directamente por corrupción al Inadem existen? ¡Exacto! Ninguno.



EL INADEM CUIDABA TAMBIÉN EL perfil de inversionistas y tenía como conceptos básicos los 8 puntos por los que una empresa falla: no planificar, no hay visión y capacitación, mala administración, no hay control financiero, falta de análisis estratégico, no definir obligaciones de los socios, no hay estrategia, no interpretar adecuadamente al mercado.



EL RESULTADO DE UNA BUENA administración, eficiente y ordenada, está presente en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha puesto especial empeño en la transparencia, buen gobierno y gran manejo de recursos públicos, no existe despilfarro.



NO HUBO VACACIONES NI PARA el Gobernador ni para Lupita Oyervides, quienes definieron una gran estrategia de atención al turista durante el periodo vacacional de Semana Santa.



COAHUILA INICIÓ LA CAMPAÑA “MAGICOAHUILA” con la intención de rebasar la cifra de un millón de turistas, para el periodo vacacional de Semana Santa, en todo el Estado y en la Región Centro, se espera rebasar los 100 mil turistas.



LUPITA OYERVIDES, TITULAR DE LA Secretaría de Turismo, se coordinó con las diversas corporaciones de Seguridad Pública del Estado, municipios y Federación, para salvaguardar a vacacionistas.



SEGÚN INFORMACIÓN DE SECTUR COAHUILA, se crearon puntos de atención al turista en Cuatro Ciénegas y Candela, atendidos por embajadores turísticos, perfectamente capacitados, que estarán laborando en los municipios registrados con mayor afluencia.



DURANTE ESTA TEMPORADA, LA REGIÓN Centro de Coahuila espera al menos 10 mil paisanos que aprovecharán el periodo vacacional para visitar a familiares durante esta temporada y están arribando principalmente de Texas, Arizona y Nuevo Mexico.



LOS HOTELES EN LOS PUEBLOS mágicos al 100%, y en Monclova por encima del 65%, se tiene ya poca disponibilidad para semana de Pascua.



EL PROGRAMA MAGICOAHUILA IMPLEMENTADO POR la Secretaría de Turismo, garantiza una debida atención al turista en nuestro Estado.



LA TITULAR DEL TURISMO EN Coahuila, Lupita Oyervides, nos informó que durante las dos semanas, de forma particular, recorrerá todos los Pueblos Mágicos y municipios de vocación turística del Estado y hará presencia en eventos previamente acordados.



ALFREDO PAREDES LLEVA BUEN RITMO y mantiene los índices de crecimiento y seguridad en Monclova como no se veía hace décadas, el Edil es ordenado y aplicado.



SI USTED HACE UN COMPARATIVO de cómo se veía la ciudad hace un año, notará la diferencia, Monclova es una buena oportunidad para invertir, hay trabajo, seguridad y el nivel de vida es muy superior a la mayor parte de los municipios del país.



LA OCV MONCLOVA (OFICINA DE Convenciones y visitantes) sigue siendo un parásito para el turismo en la Región Centro de Coahuila, sin perfil, sin promoción, sin capacidad y sobre todo sin la confianza de los principales hoteleros de Monclova, que aportan el 80% del Impuesto Sobre Hospedaje.



YA DEBERÍA EL ESTADO CERRAR ese pozo económico sin fondo y crear un mecanismo adecuado, a Lupita Oyervides, no le hace falta la Oficina de Convenciones y Visitantes, si no, dígame ¿qué promoción ha visto de parte de esa oficina parásita?



LA POLICÍA FEDERAL HA GARANTIZADO la seguridad y atención de los turistas a la Región Centro de Coahuila, lo que ha significado un fuerte aumento en turismo carretero.



EL COMANDANTE DE LA FEDERAL, César Jiménez, dispuso de un gran operativo con puntos de atención, vigilancia y apoyo vial en las carreteras 57 y 30.



SE DISPUSO DE VARIAS UNIDADES en lugares estratégicos y otras más recorriendo la jurisdicción, hasta el momento no se reportan hechos delictivos, la Policía Federal siempre ha sido siempre garantía de atención y servicio.