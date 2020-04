12 Abril 2020 03:10:00

Al diablo las Instituciones

RECUERDAN esta frase famosa dicha fuerte y claro por Andrés López Obrador?



EL 2 DE SEPTIEMBRE del año 2006 El candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador radicalizó su postura cuando mandó “al diablo” a las instituciones de México.



ESTO FUE MIENTRAS legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Partido al que pertenecía AMLO tomaba la tribuna del Congreso e impedían que Vicente FOX, presidente en turno rindiera su sexto y último informe de gobierno.



VICENTE FOX destacó que esa actitud era un agravio para el pueblo mexicano”, señalando que no se debe “acorralar la democracia” con “la intransigencia”.



AQUELLA TARDE AMLO arengó al pueblo mexicano a no pagar impuestos y tampoco servicios como pago de luz y agua, hoy esa situación que él propuso parece que podría aplicar hacia él.



AL IGUAL EN 2006 cuando AMLO pierde la elección contra Felipe Calderón, cierra la Av. Reforma durante 48 días causando una gran crisis financiera y la quiebra de cientos de pequeños negocios ubicados en ese sector.



HOY ESTE mismo sector empresarial y social acorralado por una pandemia sanitaria aunado a la irresponsabilidad de un presidente que un día señaló que hacer un pozo petrolero era sólo excavar en el suelo podría ponerlo a él contra la pared.



EL GOBERNADOR de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, pone el dedo en la llaga y propone que ante la contingencia y la fallida respuesta del presidente de la República Mexicana, los estados deberían dar marcha atrás al pacto fiscal entre Estados y Federación.



ESTA ACCIÓN fue bien vista por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien destacó la urgencia de revisar ese pacto, dado que los Estados más productivos reciben sólo el 25% de los impuestos que generan.



PARÁ COAHUILA esta postura no es nueva, el gobernador Miguel Ángel Riquelme durante su campaña, una de sus propuestas fue “A Coahuila lo que le pertenece”.



HOY ESA POSTURA es avalada y aplaudida por todos los sectores sociales, productivos y populares, así como la tierra es de quien la trabaja, los impuestos son de los Estados que lo generan.



TAL ACCIÓN permitiría un fuerte crecimiento en los estados más productivos, acabaría con un gobierno federal paternalista y obligaría a los estados pobres a ser más eficientes.



ALGUNAS PERSONAS se preguntaran o dirán si eliminar el pacto Fiscal es viable o legal, yo pensaría que una acción cuando no es posible legalmente puede ser socialmente.



EL PUEBLO MANDA y el pueblo decide, el poder está en nosotros, de quienes depende que las cosas sucedan, al menos yo no estoy dispuesto a trabajar para mantener a alguien que no lo hace o sólo estira la mano.



LOS TIEMPOS no volverán a ser iguales, así como el ataque a las torres gemelas cambió la forma de viajar, esta pandemia va cambiar muchas cosas socialmente.



CUANDO LOS PEQUEÑOS y medianos empresarios llamados PYMES pedimos al gobierno sino puede una exención de impuestos, sí un traslado a 90 días al menos, no significa que con sólo eso nos salvamos.



LOS NEGOCIOS tendrán que reinventarse, llevar a cabo acciones administrativas, bajar gastos y elevar productividad, la supervivencia depende de las acciones tomadas.



EL 80 % DE LAS FUENTES de empleo formales están en las pequeñas y medianas empresas, si éstas quiebran México estará en verdaderos problemas.



LOS ESTADOS están sobreviviendo gracias a las acciones de los gobernadores y alcaldes, al día de hoy las instituciones de salud públicas, están siendo apoyadas por gobiernos locales y estatales



LOS MÉDICOS de las instituciones médicas no sólo se sienten abandonados por el Gobierno Federal, realmente lo están, y no es que yo lo afirme, ellos lo han señalado a lo largo y ancho del país.



EL 50 % DE LOS contaminados y fallecidos por el COVID-19 están relacionados con el Sector Salud, ya sean médicos, enfermeras o personal de apoyo.