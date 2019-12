13 Diciembre 2019 04:10:00

Al MP, líderes del SNTE

Son varios los dirigentes de la Sección 5 del SNTE citados a declarar, tanto en la Fiscalía General de la República, como en la Fiscalía Anticorrupción, esta última dependiente de la Fiscalía General del Estado en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara.



Los citatorios forman parte de las investigaciones por dos vías, federal y estatal con relación al desfalco en el Fondo del Ahorro de la ‘Quinta’, el cual rebasaría los 50 millones de pesos. Hay señalamientos respecto a que el dinero, producto de las cuotas de los trabajadores y aportaciones gubernamentales lo usó la dirigencia sindical, en este caso de José Luis Ponce Grimaldo, para financiar viajes, fiestas, bacanales, casas, ranchos y cosas diversas.



La semana pasada fueron citados a las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción Silvia Villarreal Márquez, Fidencio Tobías y Lina Monserrat Domínguez, para dar testimonio de los recursos que manejan, definir si son estatales y si tienen conocimiento de que los dirigentes se niegan a permitir el ingreso de la Auditoria Superior del Estado para llevar a cabo sus funciones.





No tiene llenadera



Adivine a dónde irá a parar el pago millonario hecho a Alejandro Osuna, exgerente general de la paramunicipal Aguas de Saltillo. El pago se hizo con recursos públicos de empresas integrantes de un consorcio empresarial en el que participan Agsal, Aguas de Barcelona Suez y otras más.



Nos reportan que Osuna, quien tuvo que recurrir a simulación de actos jurídicos para engañar a la justicia mexicana y saquear las utilidades de la paramunicipal saltillense, está maquinando la apertura de una empresa con la que pretende hacerle la competencia a las operadoras de agua en el país, y planea obtener jugosos contratos en otros estados de la República.





Agenda completa



El que tiene cita la próxima semana en el Palacio de Coss es el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval. En la ASE tienen prácticamente terminado el informe anual y corresponde a su auditor principal hacer la presentación correspondiente. Esta vez los diputados decidieron que los trámites se agoten en la propia sede del Poder Legislativo, y así será.



La presentación del informe está programada a las 10:30 horas; la lectura del documento no tardará mucho, pues luego el auditor superior comparecerá ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, en donde Juan Antonio García Villa hace las veces de coordinador. Esto último será entre las 11 de la mañana y el mediodía, pues enseguida habrá sesión del Consejo de



Armonización Contable.



Si alguien le sabe a los números y a las cuentas públicas es el contador Plata, de ahí el interés de los legisladores por que vaya al Congreso.





Solo 3 cambios



De cara al proceso electoral del próximo año, a lo mucho habría dos cambios en el Gabinete legal del Gobierno del Estado, y uno más en el Gabinete ampliado. Se trata de la salida de Guadalupe Oyervides, de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, y de Jericó Abramo Masso en caso de que en el PRI confirmen su postulación como candidatos a diputados locales por los distritos 6 y 14, respectivamente, de Monclova y Saltillo.



El otro caso es el de Jesús María Montemayor Garza, quien empezó los arreglos para dejar la dirección del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (Icifed), quien tiene prácticamente en la bolsa la nominación para competir por el Distrito 3 de Sabinas.





En ‘Juris’



El rector de las Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, cierra semana en la Facultad de Jurisprudencia, en donde, por cierto, no todo son malas noticias, pues entregará reconocimientos a investigadores.



Se trata de los investigadores Anna Ilina y Héctor Ruiz Leza, de la Facultad de Ciencias Químicas, y Germán Soto, de la Facultad de Economía. El reconocimiento es por productividad anual y logros.



En la categoría Investigador Joven, el reconocimiento es para Héctor Ruiz; por Investigador del Año será homenajeado Germán Soto y como Investigadora Distinguida por Productividad Acumulada, la mención es para Anna Ilina. Los tres son además investigadores del Sistema Nacional de Investigadores y forman parte de la Academia Mexicana de Ciencias.





De por sí…



De por sí es fan del viático, de los viajes y la buena vida con cargo al erario, y de paso domina el arte de sacarle la vuelta a la chamba, y todavía le dan motivos.



La próxima semana, el eterno aspirante a cualquier cargo público que no implique esfuerzo, es decir, Román Alberto Cepeda González, quien hace las veces de secretario del Trabajo en la entidad, andará en Ginebra como representante de Coahuila ante el Primer Foro Mundial Sobre Refugiados, con motivo del Día Internacional del Migrante.



¿Qué sabe el cachorro de la Revolución sobre el fenómeno migratorio mundial, refugiados y la atención de los derechos humanos? Quién sabe, pero difícilmente dejará pasar la oportunidad del viaje a Suiza, sobre todo en esta época del año.