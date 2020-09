15 Septiembre 2020 03:10:00

Al pueblo pan y circo

Buen día . Con un país desinflándose aceleradamente con la endémica muerte permeando por el territorio nacional a través de balaceras, secuestros, ejecuciones, matazones, hambruna, millones de desempleados cifra que no se estaciona, y la pandemia que destruye salud, vidas, moral y economía familiar, Lopitoz recurrió desesperadamente a reciclar lo único que sabe hacer.



Al pueblo pan y circo con show y mentiras, advirtiendo el corrupto papanatas presidencial de acudir al Senado de la República para promover autorización que permita emprender consulta en México y enjuiciar a los ex presidentes de México que se supone es desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto.



No se requiere absolutamente ninguna consulta para enjuiciar a los ex presidentes, pero este hombre con su mega presidencialismo casi llegando a la monarquía y quien se cree dueño de las instituciones, únicamente pretende crear una cortina de humo entre cándidos e inocentes para continuar jugando el dedo en la boca.



Bastaría la voluntad de Lopitoz para que la autoridad competente inicie la función del circo, maroma y teatro callejero con investigación contra los ex presidentes a efecto de que ante la falta de alimentos, medicinas y salud en un país que enfila hacia 1 millón de contagios de Covid-19 no estén pensando en eso, pero para ganar tiempo anuncia una consulta.



Erario a la basura



Dice que cuida mucho el patrimonio de los mexicanos cuando ya hasta se perdió la cuenta de los cientos de miles de millones de pesos que el estólido ha tirado a la basura desde el Tren Maya su capricho personal, obra innecesaria hasta Santa Lucía. Si le interesara el erario público ya hubiese procedido contra sus colaboradores que los tiene ahí a su lado, pero son sus –rodillas-.



Policías asaltantes



Extorsiones disfrazadas de infracciones efectúan diariamente policías de Ciudad Frontera contra todo automovilista que tiene el infortunio de toparse con ellos, aseguran trabajadores de diversos sectores de la industria local. Esos tipos, añaden los quejosos, tienen la misión de desvalijar y al igual que la pandemia ya parece contagio en la corporación.



Son virales las acciones que llevan a cabo y al sumarse las extorsiones que llevan a cabo al final de la jornada de bandidaje, arroja una suma atractiva donde seguramente se reparten el botín sin que intervenga el ayuntamiento.



Asentamiento de bases



Se llevó a cabo el asentamiento de bases que regularán los comicios del jueves entre los agremiados de la Sección 288 del Sindicato Democrático, y a través de un sorteo se definió que en la papeleta aparecerá primero de izquierda a derecha la planilla de Grupos en Unidad, luego el Democrático Unidad de Jesús Valdés Orozco, y enseguida el Independiente Democrático donde dicen que es del ex tesorero Francisco –El Güero- Ballesteros.



Las boletas serán con el color que distingue a cada planilla, y los trabajadores que están en resguardo por la pandemia tendrán en el recinto de la Sección 288 una casilla especial en horario de 8:00 horas a 18:00 horas y ahí se llevará a cabo el conteo.



Lo anterior a diferencia de las casillas de la siderúrgica donde la contabilidad iniciará hasta las 23:30 horas, de tal forma que en plena madrugada se tendrían ya los numeritos oficiales del resultado que arrojó el evento a efecto de reestructurar el 50 por ciento del cuadro directivo que incluye 6 cargos.



Aún no ha sido establecida la fecha en que aquellos que resulten electos asumirán el cargo sindical, pero se considera que será pronto. La boleta de los candidatos a delegados convencionistas será en tres columnas de tres cada una porque son nueve.



Hasta mañana