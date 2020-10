28 Octubre 2020 04:10:00

Al son que le toquen

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, palabras más, palabras menos, dijo desde Torreón que al son que le toquen en la cuatroté y en Palacio Nacional sabe llevar el ritmo, y si el presidente Andrés Manuel López Obrador es aficionado a la consulta pública, eso sí, muchas veces dirigida, o amañada, como dirían los malpensados, en Coahuila le van a seguir “el modito”.





La mano extendida



Riquelme anticipó que, si se trata de preguntarle a la gente, está dispuesto a llevar a consulta ciudadana la posibilidad de decirle adiós al Pacto Fiscal, con lo que la entidad dejaría de mandar impuestos a la Federación y con ello, financiar proyectos totalmente ajenos a los coahuilenses, como el Tren Maya.



Por lo visto el asunto no va a terminar bien, pero si algo queda claro, es que por lo menos desde Coahuila, le han dejado extendida varias veces la mano al presidente López Obrador.





Única e histórica



El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, reportó avances importantes en el diseño de la nueva Ley de Vivienda y Urbanismo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme enviará al Palacio de Coss.



De visita en Tele Saltillo, el funcionario explicó que la normativa que se va a plantear no es obra de la casualidad, pues incluye opiniones de ONU Hábitat, académicos y especialistas en las distintas ramas. En síntesis, la idea es que los legisladores tengan en sus manos una propuesta de ley de avanzada, única e histórica, como diría el propio saltillense.





Le ‘pega’ a funcionarios



Los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes López; Arteaga, Everardo Durán Flores y la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos, conocida en la clase política como “La Muñeca”, se sumaron a la lista de servidores públicos, víctimas de Covid-19. Otros alcaldes con el contagio han sido Claudio Bres Garza, de Piedras Negras; Juan Salas Aguirre; General Cepeda; Antero Alvarado Saldívar, Allende y el de Nadadores, Abraham Segundo González.



La lista es larga: Francisco Osorio Morales, subsecretario de Educación Media Superior; Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud; Román Alberto Cepeda, del Trabajo; Ana Sofía García Camil, Cultura y la secretaria de Turismo, Lucía Azucena Ramos.





Nadie está a salvo



Quien se recupera de manera satisfactoria, y de buen ánimo para resolver las tareas desde casa, es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup. El titular de otro poder, el Legislativo, Emilio de Hoyos Montemayor, también fue víctima de Covid-19, al igual que la titular del Instituto Estatal del Deporte, Alina Garza Herrera; el de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio Maltos; el director del Hospital Universitario, Lauro Cortés y el coronavirus le arrancó la vida a otras dos figuras públicas: Héctor Mario Zapata, exsecretario de Salud, y el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Santiago Elías Castro.





Ni los gobernadores



Tampoco los gobernadores están a salvo del virus y desde que la emergencia sanitaria se empezó a asomar por México, se reportaron las primeras víctimas: Jaime Bonilla, de Baja California, resultó infectado en enero; Francisco Domínguez, de Querétaro, el 30 de marzo; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, 16 de julio; Omar Fayad, de Hidalgo, 28 de marzo.



Héctor Astudillo, de Guerrero, el 9 de junio se confirmó el contagio; José Rosas Aispuro, de Durango, el 27 de julio; Adán Augusto López, Tabasco, 29 de marzo; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas, 2 de julio; Silvano Aureoles, Michoacán, 10 de septiembre y, este martes 27, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México.





Superdelegados con aspiraciones



Si Reyes Flores Hurtado se va a animar a ir por la candidatura de Morena para competir por la Alcaldía de Torreón, tiene hasta el lunes para tomar la decisión y renunciar al cargo de superdelegado.



El ultimátum no lo decimos nosotros, ni está inscrito en la ley electoral, o en la Constitución. Nada de eso, la orden fue del presidente López Obrador, quien advirtió a los delegados federales con aspiraciones políticas fincadas en el próximo año, que si le quieren seguir el juego al gusanito de la campaña, para el lunes 2 de noviembre deberán estar fuera del Gobierno. Mal día para dejar la nómina e ir por una candidatura.





Mensaje dirigido



Si bien Reyes Flores ha dejado correr la especie de que iría por la Alcaldía de la Perla de la Laguna, el mensaje está dirigido para sus colegas que quieren ser gobernadores, como Alejandro Ruiz Uribe, en Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, Colima; Lorena Cuéllar, Tlaxcala y Pablo Amílcar Sandoval, Guerrero.