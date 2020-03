20 Marzo 2020 04:10:00

Alanís, sin coronavirus

Tras un viaje vacacional a las montañas de Colorado, don Jorge Alanís Canales y su familia se encuentran sanos y a salvo en sus hogares y bajo la guía del médico Rafael Avilés, luego de estar en una zona donde se registra un gran brote de coronavirus.





20 años con Raúl



Sin misas masivas y con mucha preocupación por la creciente epidemia del coronavirus, el obispo Raúl Vera López cumplirá este viernes 20 años al frente de la Diócesis de Saltillo.



Llegó a Coahuila el 20 de marzo del 2000, en un momento muy convulsionado para el país, con el zapatismo a flor de piel y las injusticias a la orden del día, en perjuicio de migrantes, reclusos, campesinos, personas desaparecidas, obreros y mineros.



En su momento, cuando don Raúl asumió las riendas, la Diócesis de Saltillo abarcaba hasta la frontera norte y territorialmente era la más extensa en América Latina.





‘Colchoncito’ para después



En la Secretaría de Finanzas, a cargo de Blas Flores Dávila, van a aprovechar las medidas establecidas por la contingencia para hacer frente al Covid-19 y evitar que nos pegue fuerte en Coahuila para hacer “colchoncito” y una vez superada la crisis estar en condiciones de traer eventos de todo tipo para reactivar la economía de las distintas regiones del estado.



La idea es que con el dinero presupuestado para los eventos que se cancelaron por la cuarentena, se haga un guardadito para después aprovecharlo en presentaciones, foros, conferencias, conciertos, espectáculos y demás acciones que se acuerden en concordancia con el sector privado. Suena bien, ¿no creen?





Salieron tranquilos



Por cierto, la plática de este jueves por la mañana entre integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la famosa Canirac, que en lo regional encabeza Fabio Gentiloni, y el gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo dos propósitos primarios de parte del inquilino de Palacio de Gobierno: darles un panorama real y a detalle sobre la contingencia por el coronavirus y meter calma en un sector económico apanicado por la cuarentena.



Antes del encuentro, muchos restauranteros, y decimos muchos porque al menos en las regiones Sureste y Laguna más de 100 de todos los tamaños pensaron en apagar estufas y bajar las cortinas de manera temporal, pero, nos comentan, al finalizar el encuentro con el jefe del Ejecutivo salieron mucho más tranquilos.





También con hoteleros



Y este viernes el Gobernador tendrá una reunión similar, pero con los representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles, en donde Héctor Horacio Dávila Rodríguez hace las veces de dirigente regional. Y eso de que hace las veces tiene sentido, pues según los enterados, la responsabilidad la aplica a su propia conveniencia: cuando le resulta cómodo se pone la camisa de hotelero, y cuando las circunstancias cambian, la de político, opositor y hasta panista, aun cuando el año pasado lo expulsaron de Acción Nacional.



El caso es que Riquelme, nos anticipan, les pedirá guardar la calma, no suspender sus operaciones y aguantar la contingencia. Finalmente no se van a dar por mal servidos porque ya se trabaja en estímulos tanto para el sector restaurantero, como para los hoteleros. Veremos.





Sin estampitas, ni amuletos



Y mientras en Palacio Nacional recurren a amuletos y estampitas de la suerte como medidas de protección contra la pandemia por el Covid-19, los gobernadores del noreste del país se pusieron a chambear y llegaron a acuerdos para hacerle frente de manera conjunta a la contingencia.



El anfitrión fue el de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, recibió en Monterrey a sus colegas de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.



La idea del encuentro fue homologar estrategias y cerrar filas. No es la primera vez que lo hacen, traen experiencia en acciones para combatir al crimen organizado. En este caso hay acuerdos para llevar los mismos mecanismos de control en aeropuertos, centros recreativos, atención a migrantes, que serán repatriados de inmediato; Ceresos, empresas y comercios, y escuelas y en estos días se van a reunir con autoridades de Texas para ampliar los mecanismos más allá del río Bravo.







Cuestión de horas



Vaya usted a creerlo o no, pero según el presidente Andrés Manuel López Obrador es “cuestión de horas” para que la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Barlett Díaz, abra las licitaciones para comprar carbón a productores de Coahuila. Por lo menos eso fue lo que AMLO dijo al gobernador Miguel Ángel Riquelme durante el encuentro del martes.



No se hablaron de cantidades, pero el tabasqueño refrendó el compromiso de 2019 con los habitantes de la Región Carbonífera para autorizar contratos multianuales y precisamente la expectativa está puesta en esto último.







¿Y Monclova?



Y para Monclova también hay buenas noticias. Aunque no dijo cuándo, ni cómo, López Obrador por lo menos anticipó que habrá estímulos fiscales para los proveedores de la siderúrgica Altos Hornos de México que se encuentran colgados por la falta de pagos.



Por cierto, este jueves llegó a la Capital del Acero una brigada de funcionarios del Infonavit, que en Coahuila está a cargo de Gustavo Díaz Gómez, con la idea de revisar caso por caso de las empresas afectadas, pero resulta que solo llegaron a escuchar, no a ofrecer medidas extraordinarias de solución.