12 Abril 2020 03:10:00

Alarma Roja

El foco rojo incandescente prendió en Región Centro con 10 casos más de Covid-19, Monclova sólo es la punta de la madeja con 96, Castaños, Frontera 4 y 5 contagiados vivirán el caos si no actúan con energía.



Pronosticado estaba, el brote de contagio en Clínica 7 del IMSS desataría un número interminable de casos que acabaría con medio pueblo, si las autoridades no tomaban medidas.



Medidas las hay, como nunca alcaldes y gobernadores hacen lo suyo, el problema son algunos ciudadanos que no cumplen ni medidas ni el aislamiento en casa.



Monclova cerró sus 11 accesos el fin de semana desde la 9 de la noche y lo aplicará de día para quienes no tengan motivo justificado para transitar.



DRÁSTICOS Y MALOS



En Frontera mientras el alcalde Florencio Siller Linaje sostenía a temprana hora una reunión para reforzar el plan de acción de las medidas contra el Covid-19 en la calle Madero de la Zona Centro vivía un día ajeno a toda realidad.



El comercio ambulante en las banquetas, el comercio organizado abierto, un ir y venir de gentes, la concentración sin sana distancia, algunos cuantos con tapaboca.



La parte de salir sólo a lo necesario, una persona, la sana distancia, tapabocas en Frontera no la entienden.



Se requieren alcaldes drásticos, malos, exagerados o como quieran llamarlos para controlar la expansión de Covid-19, a sugerencia y por la buena el ciudadano no razona.



Lencho Siller en Frontera y Quique Soto en Castaños tienen la última palabra.



LABORATORIO COVID-19



Un punto a favor de la Región Centro es el laboratorio regional que tendrá Monclova esta semana, en el Hospital Amparo Pape, para realizar más de 100 pruebas diarias



De algo servirá tener resultados de exámenes pronto, extender el cerco sanitario, el aislamiento y puede que hasta el razonamiento ciudadano de aislamiento.



AJENO A REALIDAD



Sin remedio alguno, empeñado en creer que es el redentor del mundo el Presidente de la República piensa que le está dando una lección al mundo con el comportamiento frente a la pandemia de Covid-19.



Satisfecho porque entregó los apoyos de Bienestar, suponiendo que es suficiente y todo lo que se puede hacer por un sector de la población.



La popularidad de Andrés Manuel López Obrador está por los suelos, vive en su mundo de cristal, sus teorías, sus dichos.



Como siempre él tiene otros datos, el lunes en la mañanera dará el reporte.



SOBREVIVIR AL CINCUENTAZO



Por lo menos 2 mil familias que trabajan para DENSO y Joyson Safety Systems, (Takata) tendrán que subsistir con el cincuenta por ciento de su salario, algo así como 500 pesos.



El paro de producción se alarga hasta mayo, puede que para entonces los estragos de la pandemia de Covid-19 no sea tan graves y permita el retorno, si no vendrán problemas sociales.



Imaginen un familia de tres, dos adultos y un menor de edad, cuando le toque pagar renta, servicios de agua, luz y justo en ese momento se le acaba el tanque de gas, ah y para colmo el pequeño ya no tiene leche ni pañales.



De comprar la despensa mejor ni hablar, porque con 500 pesos ni siquiera una sola persona alcanza para subsistir.



Situación que viven muchas familias, el ejemplo que debe tomar el Gobierno la fuerza productiva la que no tiene derecho del pago del “Bienestar” que tanto presume.



Domingo de Resurrección.