06 Junio 2019 04:10:00

Albergues y problemas africanos

UNA OBRA IMPORTANTE QUE le dará mucho realce e incluso desarrollo a Piedras Negras fue anunciada ayer por el alcalde Claudio Bres…



SE TRATA DE LA remodelación de la avenida Román Cepeda desde el cruce con avenida 16 de Septiembre hasta el libramiento Alonso Ancira, más adelante del ejido Piedras Negras que son poco más de cinco kilómetros…



EL PROYECTO YA PRESENTADO por el alcalde consiste en pavimento completo, con camellón central arbolado y banquetas en ambas aceras…



SERá ADEMáS UN GRAN PULMóN para la ciudad y embellecerá la urbanidad a todo lo largo del tramo, además de dar entrada a quienes se dirigen desde la zona centro de la ciudad hacia la zona norte o nuevo desarrollo del municipio…



LA INVERSIóN ES DE CASI 26 millones de pesos y en breve se concursará la obra para que también sea parte del paquete de este año que será histórico en montos y tipos de infraestructura que se adicionará a Piedras Negras y que la convertirá, sin duda, en la mejor frontera de México para vivir e invertir…



III

EN NUEVO LEóN, AYER POR la tarde el secretario de Seguridad, José Luis Pliego Corona, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez y el secretario de Gobierno, “Chema” Fraustro, sostuvieron una reunión de altos mandos y responsables de la seguridad con sus homólogos de Nuevo León…



AHÍ ESTUVIERON TAMBIÉN LOS jefes regionales de la Secretaría de la Defensa Nacional de los mandos de las zonas militares, además de los delegados de la Fiscalía General de la República…



LOS TEMAS FUERON POR DEMáS interesantes como es la seguridad en las carreteras, el combate a los grupos delincuenciales y la coordinación para actuar en incidentes que sean de tipo regional y que puedan dar mejores resultados…



LA VECINDAD DE COAHUILA Y Nuevo León obligan a trabajar en forma conjunta para que unos y otros puedan gozar y presumir de los resultados, pero también para que se detecte de manera más oportuna el surgimiento de fenómenos o problemas regionales…



ESTA REUNIóN SE DA previa a la reunión de la Conago que está por realizarse en la capital regia…



III

EJIDATARIOS DE NAVA, QUIENES fueron afectados por la construcción del libramiento o prolongación del Venustiano Carranza desde la carretera 2 cerca del aeropuerto hasta la carretera 57, mantienen un reclamo de 3.5 millones de pesos pendientes que señala el Gobierno del Estado no ha cubierto o que algún coyote involucrado ya les desapareció el recurso…



LOS EJIDATARIOS HAN DENUNCIADO que a pesar de que la obra ya se concluyó, aún no les ha sido cubierto el total de lo acordado y que alguien como intermediario se quiere quedar con buena parte del recurso que se adeuda por parte del estado a cambio de la “gestión”…



ALGUNOS EJIDATARIOS YA HAN acordado que si no les pagan completo lo que les adeudan, se opondrán a la firma de cualquier documento y por ende podría haber problemas en el futuro con ese libramiento…



HABRá QUE VER cómo es que quedó pendiente este pago millonario a los ejidatarios, quienes ya han pedido la ayuda del alcalde Sergio Velázquez Vázquez para que los oriente y que los intermediarios no se salgan con la suya…



III

EL ARRIBO DE CIENTOS DE migrantes africanos a la frontera de Coahuila se ha convertido en un tema trascendental, pues si bien en principio se podía hablar de que este grupo proveniente de otro continente con destino a Estados Unidos era ordenado, tenían sus salvoconductos o permisos y tramitaban en orden sus solicitudes de asilo político, hoy parece que el asunto se encuentra fuera de control…



Y ES QUE ahora los migrantes africanos ya se desesperaron, como ha ocurrido con otros grupos, y comenzaron a cruzar de forma irregular, por el río y con niños pequeños, provocando una presión de seguridad y política para Coahuila…



SI LOS MIGRANTES HACEN sus trámites normales es correcto que se les apoye, se les dé albergue y comida por meses, pero si van a ocasiones tensiones en temas comerciales y de seguridad, pareciera entonces que las autoridades les facilitan su estadía y ellos a cambio provocan problemas…



MUCHO ES EL TRABAJO DE Héctor Menchaca y el padre José Guadalupe Valdés en apoyar a los migrantes africanos y de otros países, como para que estos actúen contra los intereses de nuestra ciudad…