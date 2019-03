05 Marzo 2019 04:10:00

Alcalde alpinista de Parras

NO SABEMOS SI EL ALCALDE de Parras quería su documental, si se sintió alpinista, montañero o trepador, lo que sí es cierto es que se encaramó en la iglesia del Santo Madero, se trepó a la cruz y cambió una de las luces que durante la noche iluminan ese santuario y por supuesto que no faltó el colaborador o visitante que lo captó en el momento y se hizo todo un escándalo en redes sociales…



EL ABOGADO RAMIRO PÉREZ ARCINIEGA se lució con eso, el problema fue que se trepó a lo más alto del Santo Madero sin arneses de seguridad, sin casco y a lo “pelón” arriesgando su vida y la de quienes lo ayudaron a subir en ese lugar tan especial…



ESPEREMOS QUE EN LUGAR de dar la nota con el tema de cambiar un foquito en la iglesia del Santo Madero, el alcalde ya dé la nota pero por encontrar ahora sí, y denunciar, cuantos aviadores, irregularidades y recursos desvió el anterior alcalde Evaristo Madero y quien tal parece que se ríe de nuevo a carcajadas del actual responsable de los destinos del pueblo mágico más visitado de Coahuila…



NI AVIADORES, NI RECURSOS DE EMBARGO han sido suficientes para que Pérez Arciniega pueda hacerle algo al exalcalde y ahora regidor de Parras…



III



DONDE EN BREVE SE ANUNCIARÁ una excelente inversión es en Piedras Negras, precisamente ahí sobre la calle Abasolo casi al llegar a la calle Periodistas…



SEGÚN INFORMACIÓN DEL DIRECTOR de Obras Públicas, Chemo Elizondo, en ese lugar que se adquirió recientemente a mediados del año pasado por parte de un empresario local del ramo de los transportes de carga y fletes, se edificará una plaza comercial de tres niveles, moderna y en un estilo similar a las que operan en la capital regia…



ES UN PREDIO DE UNOS dos mil metros cuadrados o un poco más, que se ha comenzado a nivelar y compactar para en unos días más dar el banderazo de inicio a la construcción, que seguramente requerirá de una inversión de ocho dígitos y en cuyo espacio más de la mitad de los locales ya están comprometidos para arrendamiento…



EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ya tiene conocimiento y se afinan algunos detalles del permiso de construcción y todos los trámites para que se le dé el banderazo en próximos días…



ES IMPORTANTE ESTE TIPO de inversiones, que muevan la economía local y que le den más actividad, además a los turistas que provienen de Texas no les gusta adentrarse tanto en la ciudad y con esta ubicación sobre la calle Abasolo, conectada directamente desde el puente uno se podrá lograr que ganche a los que traen dólares…



III



EN LA DELEGACIÓN DE LA FISCALÍA, a cargo del abogado Gerardo Rodríguez Lozano, ya se encargaron de espantar a los coyotes, comenzando por quienes los coordina, luego de que de Saltillo preguntaron sobre la existencia de este tipo de “tramitadores” o facilitadores de la libertad de los consignados por delitos menores…



Y ES QUE SE supone que la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio era para evitar estas mañas, vicios y actos de corrupción, y resulta que en la Fiscalía se las ingenian para evadirlos y crear otra ruta del moche, el soborno y la extorsión…



NI QUÉ DECIR QUE en algunos casos hasta a los peritos y algunos jueces se investiga por la liberación en ocasiones de puchadores de droga, los cuales son consignados pero repentinamente encuentran los caminos de la libertad…



III



QUIEN ESTUVO HOY EN una guardia de honor para conmemorar el 90 aniversario de la fundación del PRI fue el dirigente local Raúl Vela Erhard…



EN UNA CEREMONIA SENCILLA, primero en el monumento al general Manuel Pérez Treviño y luego en la sede del partido, Raúl Vela habló de estos momentos que vive este instituto político…



AHÍ VELA FUE CLARO y contundente ante los pocos priístas que asistieron al evento. Se requiere de un PRI más incluyente y que permita participar a los ciudadanos. Además dijo, debemos dejar de ser un PRI del siglo XX para convertir al instituto político en un partido moderno, del siglo XXI…



SIN DUDA QUE EL Priísmo deberá rescatar a sus figuras, pero también dejar de lado los compadrazgos que tanto daño le hicieron y que hoy los coloca en una realidad complicada y de la cual deberán de salir con mucho trabajo…