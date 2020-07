17 Julio 2020 03:10:00

Alcalde de coqueto a preocupado…

De un alcalde coqueto y un tanto coscolino, ayer vimos a un Alcalde preocupado por el sorpresivo brote de coronavirus en Lamadrid...



Andrés Vázquez Garza salió a decirle al pueblo que en menos de una semana tienen ya 12 casos positivos de Covid-19 y muy seguramente van a surgir más conforme se sigan haciendo las pruebas de detección oportuna...



Este reporte no se ha dado a conocer porque surgió después de las 12 del mediodía...Tan relajado que andaba el Alcalde presumiendo cómo las niñas de Lamadrid le andaban echando los perros...



Hasta publicó que aceptó la solicitud de amistad de “Cinthia”, quien se describe como una chica dulce y traviesa y dijo que desea comentar sus fotos...



Y por andar de resbaloso con la chica traviesa, ándele que se le metió el coronavirus y ni cuenta se dio...



Pero ayer traía un rostro de preocupación, desencajado y mortificado porque Lamadrid había estado a salvo de este virus y ándele, ahora ya tienen más que San Buena y Nadadores...



Andrés “el enamorado” Vásquez lanza un llamado a la gente para que se qude en casa, pero él también tiene que dejar un poco sus coqueteos, reforzar los filtros y vigilar que se haga bien el trabajo para que la contingencia de salud no se le salga de control...



Total las chicas traviesas pueden esperar, si les interesa el galanazo o el billete del galanazo se tienen que esperar, no les va a quedar de otra...



Aspirantes en Nadadores...



Quienes andan con el Jesús en la boca son los militantes del PAN en el municipio de Nadadores....



Y es que cada vez son más fuertes los rumores de que el ex alcalde Ismael Aguirre Rodríguez quiere regresar por la Alcaldía..



Dicen que hasta quiere pedir perdón a los panistas a quienes no se les olvida que los traicionó para irse a Morena como candidato a la alcaldía y perdió...



Obviamente a la gente de Morena la hizo quedar muy mal porque se peleó con su mujer y se fue del municipio en plena campaña...



Por lo menos eso dicen los panistas, quienes aseguran que estará un año en Estados Unidos para arreglar su ciudadanía y luego volverá con toda la enjundia a su pueblo natal...



Pero el mayor temor no son las aspiraciones del “Pipi”, sino que en la dirigencia estatal se negocian las candidaturas...¡bolas don Cuco!, dijeran en mi pueblo...



Pues quién sabe, pero ya andan buscando un gallo bien albiazul que resuelva este conflicto, previo a las elecciones...



Sin control los contagios en Coahuila...



Tremenda sacudida nos dio ayer la cifra de 239 nuevos casos positivos de coronavirus y lo que es peor 19 defunciones, dos de ellos de Frontera y uno de Cuatro Ciénegas...



Es una cifra nunca antes vista en todo lo que va de esta contingencia que a nosotros nos pegó allá por el mes de marzo...



Y es increíble que aquí en Monclova anden las autoridades correteándonos para colocarnos el cubrebocas...



La Policía Covid anda cerrando negocios y templos donde no se están respetando las medidas básicas como la sana distancia y el cubrebocas...



Así es que si la gente no se educa, vamos a seguir en semáforo rojo hasta sabrá Dios cuando...



Vamos a olvidarnos un buen tiempo de convivir con nuestros seres queridos, de viajar, salir al parque sin riesgos ni miedo, mientras no nos entre en la cabeza éste problema...