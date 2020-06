04 Junio 2020 04:09:00

Alcalde pide el diezmo

En Matamoros, Alberto Piña Román, para más señas primo del alcalde morenista Horacio Piña Ávila, es el encargado de aplicar el cobro del “diezmo” a proveedores y contratistas. Lo anterior forma parte de la denuncia que regidores matamorenses presentaron este miércoles por dos vías: la del Congreso del Estado y la Fiscalía General del Estado.



En esta última instancia los atendió directamente el titular, Gerardo Márquez Guevara, quien, como en el Palacio de Coss, tomó nota de los señalamientos.



Según los denunciantes, la película La Ley de Herodes quedó corta comparada con lo que ocurre en Matamoros durante la actual Administración.





Panista aliado de Morena



A los propios panistas sorprendió Jesús de León al señalar que la elección de diputados locales en Coahuila se debería empatar con las federales del próximo año. ¿De ese tamaño es la debilidad del PAN Coahuila?



Ahora resulta que el dirigente espurio, como lo conocen en Acción Nacional, se quiere brincar hasta la Constitución Política, la cual es clara al señalar que a partir del 1 de enero de 2021 Coahuila debe de tener nuevos legisladores



Ahora resulta que el dirigente panista le hace el caldo gordo a Morena, en donde se supone están sus principales adversarios, pues antes de él, el partido de moda pugnó por posponer lo más posible las elecciones. De plano Chuy de León no trae brújula. ¡Que alguien lo asesore!





No tiene brújula



Por cierto, muy al contrario de lo que se trata de hacer desde el Gobierno, la sociedad civil y los empresarios para reactivar la economía y volver a la normalidad, Chuy de León se pronuncia por diferir hasta el próximo año la elección y lo hace cuando todo mundo pugna por que en un tiempo razonable, el adecuado según las autoridades sanitarias, este mismo año se lleve a cabo el proceso electoral.



La participación de la sociedad en un tema electoral manda un mensaje claro de cuál es el estado de ánimo de los coahuilenses, al igual que en la reactivación económica.





El caldo gordo



Y ante todo esto, Morena, de Alfonso Ramírez Cuéllar, se cercioró de tener las pruebas necesarias respecto a que Marcelo Torres presuntamente aprovecha recursos públicos del Ayuntamiento de Torreón, y de la propia contingencia, lo cual sería lo más delicado, para su promoción personal y a cambio Chuy de León les hace el caldo gordo al partido de la Cuatroté. Nadie sabe para quién trabaja.





Cuenta regresiva



Este sábado 6 de junio iniciará la cuenta regresiva para la elección de alcaldes que habrá el próximo año en Coahuila.



Hay quienes aseguran que la contienda de diputados locales programada para este año, por ahí de agosto, será termómetro del resultado que los partidos políticos podrían tener en el 21.



Las cartas se irán barajando, pero si algo habrá de sobra, serán candidatos.





Resultados en la Sureste



Durante la sesión del Subcomité Técnico de la Región Sureste, que encabezó el Gobernador Riquelme, les fue muy bien a los alcaldes, pues la región salió con los mejores números en la entidad. El Mandatario reconoció el esfuerzo y coordinación, pero les recordó que no hay que bajar la guardia.



Manolo Jiménez, en nombre de sus homólogos, resaltó que va por parejo la responsabilidad de sociedad y Gobierno en mantener a la región con el menor número de casos posible y continuar con la reactivación económica.



El Alcalde de Saltillo también agradeció el apoyo otorgado por el Ejecutivo del estado e hizo un reconocimiento por mantener a Coahuila como estado líder en el combate al Covid-19.





¿De qué se trata?



Desde el Palacio de Coss surgió el llamado a las secretarías de Educación Pública, Bienestar, y de Trabajo y Previsión Social de la Federación para que informen sobre la “estrategia” para atender a la niñez en el proceso de apertura a la nueva normalidad.



De acuerdo con el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, hay pendientes importantes que se deben resolver sobre el cuidado de los menores mientras madres y padres se van al trabajo.



Por lo pronto, en el Congreso de Coahuila están a la espera de lo que responda la Federación.





Nada de grilla



Alejado de la política y del servicio público, Armando Luna Canales debutará con una empresa que aprovecha derivados del cannabis para producir productos que no tienen efectos sicotrópicos y se encuentran en el margen de la ley.



La tienda, que se inaugura en Saltillo, ofrecerá barras de alimento; aceites esenciales para generar sensaciones de relajación, y aceites para almohada que facilitan el sueño.



Entrevistado por el contador público Francisco Juaristi en Tele Zócalo Nocturno, el exdiputado federal y exsecretario de Gobierno aseguró que el negocio estará al amparo de la ley.