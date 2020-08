31 Agosto 2020 04:10:00

Alcaldes buscan reelegirse

Datos que llegan a El Marqués de fuentes fidedignas, nos dicen que alcaldes de distintos partidos están consultando al Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, sobre la posibilidad de que los ediles electos en 2017 para el periodo de un año, estén en condiciones de buscar de nuevo la reelección, en 2021, tal como lo hicieron en el 2018.



Los interesados se basan en una jurisprudencia vigente en Nayarit, donde existía el mismo impedimento, y si la medida prospera no serían pocos los que buscarían mantenerse en el cargo para el periodo 2022-2024.



Y justo ante esto salta a la luz aquella máxima coahuilense, con orígenes en el norte del estado: si se encariña uno con un gatito… imagínense con una alcaldía.



De todos los partidos



Si este intento prospera, más de un partido político estaría en medio de serias disputas, confrontaciones y sobre todo, reacomodos. De entrada, entre los probables que entrarían en este esquema, y por cierto con muchas posibilidades, por obvias razones, se encuentran los alcaldes de Saltillo, Manolo Jiménez; Torreón, Jorge Zermeño; Monclova, Alfredo Paredes; San Juan de Sabinas, Julio Long; Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez y Allende, Antero Alvarado Saldívar, solo por mencionar algunos.



Pero finalmente el tema está en ciernes y la decisión, en todo caso, será de la Sala Superior del Tribunal Electoral.



¿Quién está a cargo?



El domingo se instalaron los módulos de Morena, que dirige Hortensia Sánchez, para recaudar las firmas de quienes apoyan el eventual enjuiciamiento a los expresidentes de México. Por lo pronto, la “encuesta” arrancó en Torreón, Piedras Negras y Matamoros, pero los morenistas amenazan con instalarse también en Saltillo y Monclova.



Lo que no se sabe es si estamos ante un delito electoral, sobre todo en Hidalgo y Coahuila, en donde los procesos electorales iniciaron. Además, será interesante ver quiénes están a cargo del acarreo de los firmantes.



Tienen cita



Con muy alta expectativa acuden familiares de los mineros muertos y atrapados en la carbonera Pasta de Conchos, a su encuentro de este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



La cita es al mediodía en Palacio Nacional, y acuden con la esperanza de que, ahora sí, les digan cuándo y cómo se va a concretar la recuperación de los restos de los 63 mineros, atrapados en el socavón desde el 19 de febrero de 2006.



Ojo, la 4T ha mandado varios signos de que el rescate va, pero no pronto, más bien en cuatro o cinco años, y si esos mismos cálculos se mantienen, ¿habrá servido de algo la reunión de este lunes?



Lalo, va o va



Con lo de este fin de semana, a nadie le puede quedar duda de que Eduardo Olmos Castro va a la presidencia de la Junta de Gobierno de la próxima Legislatura en el Palacio de Coss.



Es el único candidato al que acompañó en su registro el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas y va segundo en la lista de preferencias que el PRI.



El lagunero es de los que más cargos ha tenido, de elección popular y Gobierno. En el PRI saben que tiene las tablas, y lo más imporante, la confianza del Gobernador, para dirigir el Congreso estatal.



Los ‘pluris’



Según los enterados, el tema de las propuestas para plurinominales del PRI se ve dirigido a la estrategia para el cierre de Gobierno actual. Lupita Oyervides demostró su lealtad en una de las batallas más complicadas que se dieron para el PRI y las otras candidaturas “pluris” son meritorias.



Como los priistas acostumbran, incorporan a los sectores y organizaciones, como la CNOP, con Marco Cantú; el Frente Juvenil y la CNC.



Por lo visto, en el tricolor no quieren arriesgar nada y por lo mismo, no se aventaron un volado con las “pluris”.



Candidaturas reservadas



Siete de los 11 partidos que van a la elección del 18 de octubre reservaron las primeras posiciones de la lista de “pluris” para sus dirigentes, exdirigentes o integrantes de la cúpula.



Mary Telma Guajardo Villarreal va primera en la lista del PRD; “Cuquis”, también conocido como José Refugio Sandoval, segundo en la del Verde; Brígido Moreno, en la de UDC; Ricardo Torres, en la del PT y Raúl Sifuentes, en la de MC.



Por el PRC y Emiliano Zapata, van los franquiciatarios, perdón, los dirigentes Abundio Ramírez y José Luis López Cepeda.