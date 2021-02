06 Febrero 2021 04:10:00

Alcaldes confundidos

Algo raro pasa en Parras, que a los alcaldes, sean del partido que sean, nomás no se les da la historia. ¿Se acuerdan de aquel: “¡Viva la Virgen de Guadalupe!” del exalcalde del Partido Verde, Jorge “Coco” Dávila Peña, en una ceremonia del Grito de Independencia a la que por cierto llegó ebrio?



Bueno, como si la alternancia y el tiempo no ayudaran a mejorar las cosas, ayer viernes, el actual Presidente municipal, Ramiro Pérez Arciniega, de Morena, conmemoró el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, con una imagen de ¡Francisco I. Madero!



Está bien que Parras es la tierra del prócer de la democracia, pero hay que recordarle a Ramiro que quien promulgó la Constitución no fue él, sino otro prominente coahuilense, don Venustiano Carranza.



Con eso de que la 4T se empeña en cambiar la historia de los libros de texto, uno ya no sabe...







¡Ay, ajá!



La buena: que a partir del 16 de febrero, esto es, dentro de 10 días, arrancará en Coahuila la siguiente etapa de vacunación antiCovid, en la cual están incluidos alrededor de 40 mil adultos mayores de 60 años. Sin duda, la información es esperanzadora.



La mala: el problema es que la primicia la dio a conocer en Monclova la subdelegada de la Secretaría de Bienestar, Claudia Garza del Toro, quien anda con ojo al gato y otro al garabato, es decir, entre cuidar que sus propios compañeros de partido no la desbanquen de la chamba, y tratar de acomodar a sus familiares y amigos, ya sea en la nómina del Gobierno federal o como candidatos.



Y con estos antecedentes, ¿quién le cree a doña Claudia?









En corto



El que se dejó ver por Monterrey, por cierto, buena parte de la jornada sin cubrebocas, fue Armando Guadiana Tijerina. Estuvo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, en la presentación de su libro 21 razones para el 21. ¿Por qué continuar?



Ahí mismo anduvo la expriista Clara Luz Flores, quien trae la bendición presidencial para convertirse en candidata al Gobierno de Nuevo León. Guadiana y Clara, quien por cierto sigue sin convencer a los grupos morenistas sobre su postulación, se dieron tiempo para platicar en corto.







Amaneza con venir



Por cierto, se acercan las campañas electorales y el que amenazó con estar muy pronto por Coahuila es el senador Ricardo Monreal. El zacatecano anduvo el viernes en Monterrey, con el pretexto de presentar un libro y aprovechó para anticipar a los morenistas coahuilenses que por allá anduvieron, que en cuestión de días se echará la vuelta por Saltillo, con el mismo propósito.



Monreal sabe que en Coahuila, su partido se encuentra en serios problemas, en buena medida por los problemas internos y las pugnas entre las distintas tribus, de ahí su interés, nos aseguran, para tratar de venir a poner orden. ¡Vaya empresa que se quiere echar encima!







Sin público



El que no se equivocó en el homenaje a Venustiano Carranza y los pioneros de la Constitución, fue el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. El gobernador Miguel Ángel Riquelme le encargó estar al frente de la conmemoración del 104 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917 y no le fue mal.



Al evento en el patio central de Palacio de Gobierno, también estuvieron la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil, y el profesor Andrés Mendoza Salas, director de Museos, Historia y Patrimonio Cultural de Coahuila.



Otra ceremonia de conmemoración histórica sin público, por aquello de las recomendaciones sanitarias por la pandemia.







Con posibilidades



En buenos lugares las tres propuestas de Coahuila en la lista de la Segunda Circunscripción Electoral, para las diputaciones plurinominales. Rubén Moreira Valdez, quien lleva como compañero de fórmula a Víctor Zamora Rodríguez, está en la segunda posición.



El presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Rodrigo Fuentes Ávila y su compañero suplente, Natividad Morales Navarro, van en el número cuatro de la lista, mientras que el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, y el exdiputado local Francisco Tobías, en el número ocho. Las tres fórmulas, con posibilidades.