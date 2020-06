16 Junio 2020 04:09:00

Alcaldes no se dejan

Miguel Ángel Riquelme reiteró que tiene la mano extendida al presidente López Obrador, pero también señaló que, lejos de recibir respaldo federal, a Coahuila solo llegan “embates”.



Dijo que son tiempos de ir por un mismo rumbo y en su caso siempre busca diálogo y unidad con alcaldesas y alcaldes, aun cuando “a veces no se dejan”.



Todavía no terminaba la frase cuando más de uno de los presentes buscó con la mirada al Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, a quien por lo visto ninguna iniciativa estatal le acomoda… y ahí están las consecuencias, con una ciudad líder en contagios por coronavirus.





En la cocina



El Gobernador amaneció en Torreón con una venda en el índice de la mano izquierda. Quienes lo conocen saben de su afición por la cocina y los enterados apuntan a que se lesionó precisamente cuando estaba en eso. Nada serio.



Riquelme estará este martes en Monclova, y junto al alcalde Alfredo Paredes encabezará el inicio de operaciones del Hospital Móvil y la reunión del Subcomité Regional de Salud.





Las distinciones



Es un buen año para el actuario Francisco Miguel Aguirre Farías. La semana pasada se le reconoció en Nuevo León por sus aportaciones en el diseño de la reforma a la Ley General del ISSSTELeón, con lo cual los vecinos buscan superar la añeja problemática en su sistema pensionario.



Pero en su tierra también se reconoce su trayectoria y el Cabildo acordó entregarle la presea Saltillo 2020, la máxima distinción que puede recibir un vecino de esta capital. El empresario Karim José Saade Charur también será galardonado y, de manera post mortem, el reconocimiento será para la profesora Victoria Garza Villarreal. En la categoría Institucional, la mención se la llevará el Club de Beisbol Saraperos.





Con perspectiva Covid-19



Hubo reunión virtual de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies); el secretario de Educación Pública de la 4T, Esteban Moctezuma Barragán, y el senador Rubén Rocha Moya presentaron el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior.



Los rectores le van a echar ojo, pero de entrada, Salvador Hernández Vélez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, pidió tiempo y les hizo ver que el documento requiere actualizaciones, pues se elaboró antes de la contingencia y como el Covid-19 llegó para quedarse, es necesario darle la “perspectiva de pandemia”. Finalmente las problemáticas de la educación superior también cambiaron.





Se contagiaron



Los que se contagiaron de las políticas, por decir lo menos, viejitas o nada actualizadas –retrógradas, dirían los malpensados– de AMLO, fueron los regidores de Morena en Saltillo; votaron en contra de un proyecto enfocado a que el Municipio consuma energías limpias. Al parecer, quien bajó línea fue Reyes Flores, para más señas representante de la ‘Cuatroté’ en la entidad.



A los regidores de Morena les cayó el chip de la 4T que va en contra de la tendencia mundial orientada a la elaboración de energías verdes.





Entre dinosaurios



Por cierto, Flores Hurtado apareció en el Museo del Desierto. Grabó un video junto a “Braulio”, la botarga de un dino que recibe a los visitantes. A decir del superdelegado, se trata de “un dinosaurio honesto y amigable, a diferencia de otros mañosos que andan sueltos”.



No le costaba nada decir los nombres, pero lo evitó. En una de esas le reviran, ya ven que llegó a Morena al amparo de un viejo lobo que cobró fama como priista y ahora despacha como senador.



Además, el propio Flores tejió su propia historia en el PAN.





Congreso multicolor



El Palacio de Coss luce desde anoche multicolor: los diputados encendieron la iluminación con motivo del respeto a la diversidad sexual y el llamado a la sociedad para que paren las agresiones a la comunidad LGBTTTIQ.



En el evento hubo activistas y diputados locales como Jaime Bueno, Diana González, Elisa Villalobos y la perredista Claudia Ramírez Pineda, quien tuvo la iniciativa con motivo de que el 28 de junio se celebra el Día Internacional de lo que coloquialmente se conoce como “el orgullo gay”.