08 Julio 2020 04:10:00

Alcanza Acuña 20 fallecidos por COVID

Preocupante es la cifra y las condiciones que se viven en Acuña en el tema de la pandemia…



Con hospitales saturados en su ocupación de pacientes Covid-19, con médicos en cuarentena por contagios en el sector Salud y con una población que no frena su movilidad social, ni sigue las más elementales reglas de distanciamiento y cuidados, los resultados ahí están…



Casi 600 contagios y 20 personas fallecidas y un panorama no muy halagador es lo que se tiene en la frontera de Coahuila…



Se requerirá ahora de un hospital móvil, que será para atender a los pacientes de atención habitual y muy probablemente se convertirá en un hospital Covid la Clínica 13 del Seguro Social, claro si es que logran contratar médicos y enfermeras, porque no los tienen en este momento…



Además, las restricciones en el puente internacional han logrado frenar a más de 3 mil viajeros que no tenían asunto para llegar a Coahuila por esa frontera y se deberán de reforzar esas medidas para que se tengan mejores resultados…



Si la población no hace conciencia, de poco servirá un hospital móvil, que traigan 100 médicos y enfermeras de otro municipio o que se hagan mil exámenes más de coronavirus, porque la gente continuará con el contagio comunitario por sus reuniones, fiestas clandestinas, paseos y convivencia que provoca más y más contagios…



Es necesario reflexionar y sancionar a la gente que no haga caso. A quienes pese a ser positivos salen a la calle, pasean o salen de visita a familiares pensando que la enfermedad es un invento, pero la realidad ahí está: Ya son 20 fallecidos en Acuña…



El secretario de Salud Roberto Bernal y el secretario de Inclusión Francisco Saracho, trabajan en ese sector de manera puntual y deberán de fortalecer las campañas para que la gente razone y atienda lo que deben ejercitar de manera individual para frenar la pandemia…





MARS y todo el apoyo a sectores



Muy claro dejó el gobernador Miguel Ángel Riquelme el tema de la reactivación económica tras tres meses de suspensión de actividades no esenciales: No abrimos los sectores para luego volver a cerrarlos.



Riquelme encabezó en Monclova una reunión con los representantes de los Subcomités Regionales de Salud en el Estado a la cual asistieron los alcaldes Manolo Jiménez de Saltillo; Claudio Bres de Piedras Negras y de Monclova Alfredo Paredes.



Ahí señaló que la reactivación económica de Coahuila se hizo de manera prudente, paso a paso y ahora hay que regular para avanzar en esta reactivación, pero no se cerrarán ningún negocio, sobre todo cuando la gente pidió prestado para soportar el cierre y al reapertura y que ahora salgamos con que debe de cerrar nuevamente.



Se tiene la capacidad y al credibilidad para seguir adelante y los brotes que se han registrado en algunas regiones o municipios se analizan y se tomarán decisiones para regular y salir adelante…



Se puede hablar de restringir horarios, de cerrar algunos días de la semana, pero no se suspenderán las actividades como al principio…





Investigar incapacidades en IMSS



Donde ya alzaron la voz es en el Seguro Social y precisamente son los trabajadores de la salud que se mantienen en el frente de batalla contra el Covid..



Y es que una parte de los trabajadores, sobre todo los sindicalizados, se valieron de prestaciones amañadas, para pedir permisos o goce de licencias precisamente cuando se debería de contar con ellos para la actual contingencia y pandemia…



El caso de Acuña en el Hospital 13 del Seguro Social es uno, pero eso se repite en cada unidad hospitalaria en donde los compadres y cuates de los dirigentes sindicales están ausentes de la chamba…



Se fueron de licencia o de vacaciones o se “incapacitaron” por algún padecimiento y ante las afectaciones que tienen los médicos en la atención de Covid-19, ahora son escasos los que se tienen disponibles para atender…



También han exigido a Alejandro Cantú, dirigente sindical en Coahuila, libere a médicos y enfermeros y otros trabajadores de la Salud que están comisionados en el sindicato para que apoyen en esta labor de la pandemia…





Eagle Pass en quiebra



Aunque no lo han aceptado, la zona centro de Eagle Pass se convirtió en un pueblo fantasma, sin gente, sin negocios, sin actividad comercial, no sólo por los cuatro meses que cumplirá de pandemia sino porque antes de esta crisis, el entonces alcalde Ramsey English Cantú jamás se interesó en su reactivación o rescate…



El comercio sucumbe ante la pandemia del coronavirus porque ha sido catastrófica para el comercio, pero también porque ya estaba moribunda esa zona de Eagle Pass…



Difícilmente Luis Sifuentes tendrá recursos y tiempo para rescatarla, porque hoy enfrenta una crisis financiera terrible por los millones de dólares que no le ingresan por el peaje de puentes internacionales, pero además por la carga de una deuda innecesaria que le heredó también Ramsey English Cantú…