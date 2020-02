13 Febrero 2020 04:10:00

Alerta en la SEP

Estricto y preocupado se ha puesto el director de Servicios Regionales de la SEP en la zona de Piedras Negras, Arón Rodríguez de Lara, luego de que se ha detectado entre los estudiantes, sobre todo de nivel secundaria y preparatoria, un peligroso juego llamado “reto”, en donde tres jóvenes se alinean para brincar, primero lo hacen los dos de los extremos y al turno del estudiante del centro en el momento de brincar los otros dos le traban ambas piernas hacia delante provocando que azote de espaldas y en ocasiones se provoque lesiones en el cráneo o incluso con riesgo de daños mayores…



El profesor Arón ya ha advertido y alertado a directores y jefes de zona de esta región para que instruyan a los maestros y detecten y frenen de forma inmediata este tipo de acoso escolar, para evitar que pueda ocurrir algún accidente…



Bien por el mando de la SEP en estar atento a esta situación y no negar que existe, pues ya se ha visto este reto en redes sociales y los jóvenes en su afán de ser tomados en cuenta o de pertenecer a un grupo, imitan cosas como este reto que es muy peligroso…



No está de más, claro, que la Pronnif a nivel local y estatal haga la recomendación pertinente y aconseje a los padres para que hablen, dialoguen con sus hijos para prevenir y evitar este tipo de bromas peligrosísimas…



Coyotes en el Registro Público



Hasta Saltillo, en el mero palacio de cantera llegó la queja de que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Piedras Negras rondan coyotes que de alguna forma han encontrado la manera de hacerse los “útiles” y es que el reclamo es que las escrituras no avanzan si no hay acción intermedia de estos “tramitadores”…



La queja en breve será investigada y aunque algunos ya han sido congelados para que no metan mano ni atoren trámites a los notarios públicos ni el registro de escrituras nuevas, parece ser que otro grupo surgió y ese le hace mucho daño a la institución..



Esperemos que Rogelio de los Reyes, desde hace varios meses director de esa institución, logre poner orden y evitar el coyotaje, pues parece ser que le están pasando por encima o lo hacen con el afán de limitarle su trabajo…



Hay escrituras que en ocasiones se retrasan mucho más de lo normal sin motivo aparente alguno y hasta que se revisa que sucede, entonces el interesado o el notario en cuestión se da cuenta de que le falta “aceite” o “manteca” para que el asunto se mueva…



Reparaciones en Allende

En Allende el alcalde Antero Alvarado comenzó ya con la remodelación de la plaza principal, aquella en donde Reynaldo Tapia, El Papis, exalcalde invirtió según él más de 10 millones de pesos…



La plaza estaba convertida, por el tipo de piso que le había instalado el exalcalde durante su administración, en un patinadero cada que lloviznaba o incluso sin lluvia, lo que representaba un peligro para la población que estaba de paseo, acudía a la presidencia municipal o a algún lugar cercano al primer cuadro de la ciudad y requería caminar por la explanada…



Ante eso, el alcalde Antero Alvarado se vio en la necesidad de hacer un estudio para ver qué requería para corregir las fallas de esta obra y se comenzó con el retiro del piso cerámico altamente resbaladizo y también con otras adecuaciones que la plaza necesita…



A más de dos años de que Antero asumió la responsabilidad de la administración en Allende, es fecha que no puede terminar de arreglar todos los desajustes que heredó del alcalde anterior…



Ni se diga el problemón que le dejó en Simas y también ante CFE, donde a cada rato debe de solicitar ayuda de allá de la capital del estado o de algún diputado federal para que no le corten el servicio de energía eléctrica por los adeudos que de herencia le dejó el Papis…



Jericó en la Carbonífera



El que estará de gira de trabajo por la Región Carbonífera hoy es el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso…



El exalcalde y exdiputado federal estará por Palaú, en donde hará entrega de escrituras en un evento a realizarse en la Casa de la Cultura y donde estará por supuesto acompañado por la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena…