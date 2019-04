11 Abril 2019 03:10:00

Alerta por decomiso de autos…

PARECE QUE VIVIMOS EN UN mundo al revés, donde el que no se esfuerza, no trabaja, ni estudia, gana más que quienes no sólo se queman las pestañaas estudiando, sino que son quienes van a salvar las vidas de los mexicanos enfermos...



SON LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL país, quienes están reclamando el pago de dos o tres quincenas atrasadas y un descuento de tres mil pesos que se les hizo sin previo aviso...



COSA DE NADA SI SE toma en cuenta que son profesionistas trabajadores, que cuidan la vida de los seres humanos...



AH, PERO LOS 'NINIS' CON su beca de 3 mil 600 pesos mensuales por no hacer nada, por hacer como que trabajan en una empresa y cobrar de gorra por un año...



IGUAL QUE LOS ESTUDIANTES QUE no tienen necesidad y destinan la beca a la compra de cualquier cantidad de cosas que no son prioritarias, es más, hasta para saciar sus vicios...



Y ES QUE AL RECIBIR el dinero en efectivo, lo pueden disponer para lo que quieran y cuando quieran, porque no se les pide comprobar ningún gasto...



Así es que los médicos que trabajan hasta 14 horas o más consecutivas, permanecen en el desamparo de las autoridades mientras los "flojos" con la pena, pero sólo están estirando la mano...



PUES YA EMPEZÓ A DESGRANARSE la mazorca, con eso de la repartición de utilidades en las empresas y empezando una, se viene la cascada de molestias...



YA LE TOCÓ A TEKSID, donde los trabajadores no están conformes con la cantidad que les ofrece la factoría y ya empezaron los paros...



AQUÍ EL PROBLEMA ES DE las autoridades laborales que deben supervisar éste procedimiento, que sea apegado a derecho; de los trabajadores que deben defender sus derechos sin arriesgar la fuente de empleo, no deben rebasar los límites y claro que de las empresas, que deben cumplir...



Y ES QUE UNO DE nuestros escasos lectores, dice que en TEKSID sí se les había ofrecido una cantidad superior a la que ahora se les pretende pagar, es decir, parece que no les cumplieron y ahí están las consecuencias...



PERO EL PROBLEMA ES QUE los trabajadores no confían en sus dirigentes sindicales y ya no les creen ni el bendito, no les creen nada cuando les dicen el monto de las utilidades, quieren que les paguen más...



Y SI A ESO SE le agrega el canto de las sirenas, pues peor la cosa, porque nunca falta el abogado oportunista que quiere llevar agua a su molino y les dice que les corresponde una suma mucho mayor y que él se las puede conseguir y es donde vienen los paros laborales...



SIN EMBARGO, LA ECONOMÍA DE Monclova no está en su mejor momento como para arriesgar las fuentes de empleo y no se trata de que los trabajadores no exijan, sino que no abusen...



Y PUES LA INQUIETUD REINA EN la Región Centro, ya empezaron los falsos avisos sobre ubicaciones de los operativos para decomisar autos con placas vencidas...



LA REALIDAD ES QUE LOS operativos nos van a caer de golpe y porrazo, nadie nos va a avisar, y nos van a dejar en la calle y a "pata" dijeran en mi pueblo...



Y TODO GRACIAS A QUE nuestras autoridades quieren dinero y despojar a los trabajadores de sus utilidades, pero parece que no tienen llenadera, porque acaban de obtener otro préstamo por 200 millones de pesos...



TENEMOS QUE PAGAR ÉSTE Y la deuda que ya nos habían dejado... Nimodo hay que seguirle trabajando pobres políticos, no completan...