Alerta roja en Eagle Pass

Hemos insistido hace semanas, cómo la situación del Covid-19 se agravó en Eagle Pass y las autoridades no han reaccionado de la forma debida con nuevas estrategias y mecanismos para frenar los efectos que han ocasionado que la pandemia simplemente esté fuera de control…



En las últimas dos semanas, el coronavirus ha duplicado su paso en Eagle Pass, ha pasado de 271 a 521 casos y además con esos casi 800 positivos se sitúa como la ciudad con más contagios nuevos por cada mil habitantes por encima de ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen o del interior de Texas como Houston…



El asunto es grave, es para alarmarse y poner a trabajar más a los expertos porque día con día también el número de personas que fallecen crece, los hospitales no tienen respiro y lo último que se desea y que las autoridades deben evitar es que la población contagiada tema ir a un hospital y fallezca sola en su casa, creando un drama como el vivido a principios de la pandemia en España…



La situación es preocupante y el alcalde Luis Sifuentes y el juez de Maverick, David Saucedo, deben pedir ayuda y aplicar nuevas medidas, acciones que realmente tengan resultados…



El asunto no está en frenar la publicación de datos o que los hospitales no entreguen resultados, sino en explicarle a la población lo que sucede y que en base a ello los hagan reaccionar…



Preocupante para Piedras Negras



De la misma forma que en Eagle Pass las cosas no marchan bien en cuanto a la atención de la pandemia, eso que sucede en el terreno vecino, en la ciudad vecina, es para preocuparnos y ocuparnos en Piedras Negras y por ello es que esta semana el alcalde Claudio Bres se ha reunido con la directora de Bienestar, la abogada Mirtala Barrera y con las autoridades de Salud local y representantes del estado de Coahuila, en este caso Luis Manuel Sánchez y Alejandro Moscoso…



Las medidas se aplicarán y seguramente serán drásticas, con algunos ajustes y sobre todo mucha vigilancia en las personas que visitan desde Texas…



El turismo médico, los residentes texanos o ciudadanos que viven en la frontera del lado de Coahuila y todo eso es para entenderse que son esenciales, pero también son factor de contagios o de traslado de la enfermedad en ambos sentidos…



Las medidas en Piedras Negras han sido anticipadas, pero la reactivación fue mal entendida y, sobre todo los jóvenes no han aceptado la nueva realidad y por ello muchos contagios se han presentado en nuestra frontera, que con todo y eso, las cifras aún se ubican nominalmente por debajo de lo que se ve en Eagle Pass…



La salud en la zona fronteriza tiene matices especiales y por ello es que se debe analizar qué sucede en la región…



Recordemos que hace poco menos de un mes Piedras Negras destacaba a nivel nacional en nuevos casos semanales, hoy eso lo enfrenta Eagle Pass…



La sequía y los delitos federales



Esta semana en Ciudad Acuña, tierra gobernada por Roberto de los Santos, se detectó por parte de la Guardia Nacional a un grupo de productores agropecuarios que de forma irregular habían instalado en una zona próxima al río Bravo un pozo artesanal para el riego de una buena cantidad de hectáreas…



El problema es que este pozo estaba a escasos metros del río Bravo y por tanto esa extracción era del propio río y al no contar con documentos, simplemente se cometía un delito federal…



Esto provocó que los efectivos de la Guardia Nacional procedieran al arresto de los responsables porque bien conocían que al no tener un permiso de la Conagua para tal explotación o extracción de agua, no podían construirlo y menos operarlo…



Entendemos el tema de la sequía, de cómo es que esto ha ocasionado que se generen daños a la agricultura y la ganadería, pero ello no es justificante para este tipo de acciones fuera de la ley…



El alcalde acuñense ha trabajado de manera muy cercana con la Guardia Nacional y se atendió una queja tras detectarse esta situación irregular…



Saracho participa en comisión de blindaje electoral



Quienes se reunieron ayer de nueva cuenta tras la suspensión de las sesiones desde el mes de abril, fueron los integrantes de la Comisión para el Blindaje Electoral, en donde participa el secretario de inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho…



La reunión fue encabezada por Teresa Guajardo, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, además participaron legisladores locales y representantes de otras secretarías…



Entre los acuerdos que se tomaron en esta reunión, es continuar con las mismas de manera virtual y con periodicidad semanal...



Entre los diputados locales que participan están Andrés Loya Cardona, Juan Antonio García, Zulmma Guerrero, Elisa Catalina Villalobos Hernández y Claudia Ramírez Pineda.