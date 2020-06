06 Junio 2020 04:08:00

Alfaro vs AMLO: esto apenas comienza

La confrontación entre el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hirvió a la velocidad con la que ataca el Covid-19 y la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, que comanda el veracruzano Dante Delgado Rannauro, salió a denunciar que se busca desestabilizar al Gobierno que encabeza su aliado tapatío y, en una sentida carta pública, acusa al tabasqueño: “Para ti es más importante la sumisión que la congruencia”. Después de lo ocurrido el jueves en las calles de Guadalajara y, este viernes, en la Ciudad de México, con acaloradas reacciones de políticos en ambos bandos, nos dicen que se aleja la posibilidad de una reconciliación. En qué momento.





Hacen transa en nombre de la maestra Gordillo



La maestra Elba Esther Gordillo fue sorprendida, a tal grado que tuvo que utilizar sus redes sociales para aclarar malentendidos. Resulta que en su cuenta de Twitter, Gordillo denunció que su línea telefónica fue clonada, y llamaba a sus seguidores a no dejarse sorprender. La usurpación del teléfono, e identidad de la maestra no tendría mayor relevancia si no fuera por un detalle no menor. Usaron el nombre de Gordillo Morales para pedir dinero. Nos cuentan cercanos a la exlideresa del SNTE que recibieron mensajes en nombre de la maestra solicitando dinero, y se dieron cuenta del engaño por el lenguaje usado en los mensajes de texto, distinto al de la exlideresa magisterial. Es posible que la exlíder sindical tenga que aclarar más de un reclamo a causa de un engaño hecho a su nombre.





Nahle, entre una refinería y la OPEP



Nos comentan que quien estará este sábado con un ojo en el gato y otro en el garabato es doña Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener). Nos detallan que este sábado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realizará una nueva reunión virtual y donde se prevé que se busque un nuevo acuerdo en la producción petrolera, algo que el Gobierno mexicano adelantó que rechazará puesto que ya cumplió con su cuota de recortar 100 mil barriles. Sin embargo, doña Rocío no podrá seguir esta importante reunión mundial concentrada en un escritorio y frente a una computadora, sino que tendrá que seguirla por teléfono, desde donde definirá la posición de México, con todas las incomodidades y, sobre todo, los riesgos que esto implique. Lo anterior, nos comentan, es debido a que la secretaria recibió la orden de acompañar al presidente López Obrador en su visita que realizará por la mañana para supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería de Minatitlán, y por la tarde, en el complejo petroquímico La Cangrejera, ambos en Veracruz.





De vuelta al pasado con la Secretaría del Bienestar



Nos dicen que la Secretaría del Bienestar, encargada de uno de los programas emblema del Gobierno de la Cuarta Transformación, replica explicaciones de gobiernos pasados. El jueves por la tarde, en conferencia, no encontraban pruebas de lo que esta casa editorial presentó en el reportaje de investigación, “Piden moches en Sembrando Vida”, donde se exhibió a beneficiarios que denunciaban ser amenazados. Es curioso, porque la Secretaría de la Función Pública ha hecho señalamientos a Sembrando Vida por condicionamiento en el programa, irregularidades de servidores públicos, hostigamiento y abuso de autoridad.