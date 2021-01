07 Enero 2021 03:10:00

Alfredo Paredes o Martín Blackaller

En el PAN no hay más de dos prospectos que pueden repuntar en la estrepitosa caída electoral del pasado octubre: Alfredo Paredes, si va a la reelección, o Martín Blackaller, que tiene el manejo territorial.



Claro que para que el candidato del PAN pueda ganar necesita aparte de buenos candidatos recursos adicionales, un billetote, para poder equilibrar la participación con tanta competencia.



Los grupos en el PAN empezaron a movilizarse, no así los que mueven los hilos en el Estado que soltaron la hebra, dejan correr los días y provocan suspenso en la designación de candidatos a diputados federales y alcaldes.



Se necesitan mutuamente, tanto Alfredo Paredes como Chuy Anaya, pero el ego, la soberbia, las ínfulas de poder los harán que se destruyan y pierdan no sólo territorio azul sino que hagan difícil dejar de ser tercer fuerza política en Coahuila.



Registro por tribu



En Morena, el registro de precandidatos se hace por tribus, los de Coahuila se dejaron ver en la Ciudad de México acompañados del senador con licencia Armando Guadiana y de Melba Farías.



Los anotados que aspiran a ser reelectos o electos por primera vez son son Diana Hernández, Diego del Bosque, Javier Borrego, Antonio Attolini, Roberto Elizondo y Yazmín Davis .



La disputa entre las tribus de Morena está difícil, aferrados a que las encuestas los ponen en primer lugar con cualquier candidatos, por eso la lucha canibalesca.



Estatutos



En Morena no hay candidatos a la Alcaldía y habrán de respetarse los estatutos, sería la respuesta del dirigente nacional, Mario Delgado, al recibir al diputado con licencia José Ángel Pérez tras plantarse al exterior del edificio de Morena.



Que si Luis Fernando Salazar se dice abanderado por la Alcaldía de Torreón por compromiso con Delegado, es su versión, que nada está definido.



Por lo tanto, José Ángel Pérez, Miroslava Sánchez y Fernando Salazar tendrán que esperar la convocatoria, registrarse y esperar las encuestas.



Tan complicada se pone la designación de candidatos, porque la encuesta es mero show, que los de Monclova empezaron a rebelarse, que no quieren a “Chona” sino a “Juana”.



Relevos



Los que desde ayer entraron formalmente a sus nuevas encomiendas en el Gobierno del Estado, son Fernando de las Fuentes, como secretario de Gobierno, y Enrique Martínez Morales, a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.



Las nuevas inclusiones al Gabinete de Miguel Ángel Riquelme tienen a casi todos los grupos en el Gobierno, unidos sobre todo comprometidos a trabajar para el PRI.



Celebración



El 33 aniversario episcopal de Raúl Vera López y su labor como Obispo de Saltillo no pasaría desapercibida, aún y con la nueva normalidad fue merecedor de una celebración especial, de esas que pocas veces se ven.



Reconocen su labor enfocada a los necesitados, lastimados en sus derechos humanos, su postura crítica contra los gobiernos le mereció elogios, crítica y hasta persecución.



Hay sacerdotes que cuentan otra historia, el lado negro, pero haya sido como haya sido, Vera fue, se va y deja su gran historia.