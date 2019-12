01 Diciembre 2019 04:10:00

Algo hay que reconocerle

SI ALGO HAY QUE RECONOCERLE a Miguel Ángel Riquelme Solís en este segundo año de Gobierno es la determinación para enfrentar cualquier agrupación criminal que quiera romper la tranquilidad, sembrar miedo y hacer de Coahuila un infierno.



UN DÍA NEGRO SE VIVIÓ en Villa Unión, pueblo de al menos 6 mil habitantes, que entró en pánico y zozobra a media mañana cuando un convoy de civiles armados, disparó el edificio de Presidencia y desató el enfrentamiento con policías locales.



EL GOBERNADOR SALÍA DE RENDIR su segundo informe ante el Congreso del Estado, resaltó la fortaleza de Coahuila, su paz y tranquilidad que continuaría, cuando “le calentaban” a unos cuantos kilómetros de donde estaba.



UNA PEQUEÑA COINCIDENCIA O CASUALIDAD que hizo reaccionar rápido al Gobernador para implementar la coordinación de grupos de seguridad.



CIERTO ES QUE CON RIQUELME una parte de la población muestra desconfianza o antipatía por su relación con Rubén Moreira, pero ante la respuesta por la violencia en Villa Unión, su determinación y presencia lo ubican en otra categoría.



ES BUENO ESCUCHAR Y ACTUAR a MARS en estas circunstancias, se vio a un Gobernador de carácter, que da confianza y certidumbre.



ESCUCHARLO DECIR; “SE UTILIZARÁ TODA la fuerza del Estado mexicano para evitar daño a la sociedad”, “No será como antes que entraban y no pasaba nada.. habrá respuesta contundente”.



IMAGINEN A RIQUELME DICIENDO “ABRAZOS no balazos” ¡noo, por Dios!, y parece que así fue ayer con los de la Guardia Nacional a los que vieron llegar cuando el enfrentamiento terminó a recoger armas, dejaron solos a los de Fuerza Coahuila.



VAYA QUE TENÍA MIS RESERVAS con el Mandatario, ante los hechos la percepción cambia, sus acciones marcarán la diferencia.



PARA VARIAR, DELINCUENTES DONDE GOBIERNA Narcedalia Padrón Arizpe, de la Coalición PAN-UDC y Movimiento Ciudadano y luego harían su aparición en Piedras Negras gobernado por Morena ¿casualidad o coincidencia?



EL PUNTO DÉBIL DEL GOBIERNO la deuda de los Moreira, la mejor arma de ataque de legisladores de oposición durante la presentación del segundo informe de Miguel Riquelme.



DATOS DUROS, OFRECIDO POR MARCELO Torres Cofiño, es que en 2012 la deuda pública era de 35 mil 746 mdp, al 2019 es de 36 mil 736 mdp, mil millones de pesos más.



EL PAGO POR SERVICIO DE la deuda es de 28 mil 820 mdp, intereses para que mejor entiendan, y sólo un 18 por ciento se ha pagado a capital.



EL DIPUTADO PANISTA TRAÍA DATOS bien registrados, el Gobierno ha solicitado tres tres cerditos a corto plazo, lo que compromete las finanzas a futuro y no ven por donde pueda salir del caos económico.



EL TEMA DE LOS PITUFOS sigue siendo la deuda pública que no es de MARS sino de sus antecesores, él sólo sigue solucionando problemas endeudando a Coahuila más.



MÁS CLARO NO LES PUEDEN decir a los profesores de Coahuila, si aceptan una comilona, una bebida o un paseo de los dirigentes, después no se quejen de la quiebra del sistema, adeudos pendientes o falta de atención.



FRANCISCO GAYTÁN RODRÍGUEZ, EL DIRIGENTE estatal de Movemos México, la otra corriente de maestros agrupados afines a Elba Esther Gordillo que pretenden rescatar el sindicalismo, ronda en Monclova con cualquier pretexto.



LA VISITA DEL PROFE, SERÍA un torneo de ajedrez en el Museo Pape, y aunque lo uno no va con lo otro, aprovechó para recordar que los profes están estudiados, que recuperen su dignidad y luchen por sus beneficios.



MÁS DE 300 MAESTROS RETIRADOS sin liquidación más los que se sumen el año que entra, pero en tiempos políticos les ofrecen una bicoca y arreglan la inconformidad.



MUY POCOS PROFES ESTÁN EN pie de lucha por sacar a los dirigentes enquistados en el poder que tienen en su haber un montón de irregularidades y transas.