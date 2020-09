07 Septiembre 2020 04:10:00

Algo quieren ocultar

Vaya lío que armó la “directora enamorada” de la FCA, Yazmín Cervantes, que no conforme con desobedecer al rector, armó un circo para inculpar a los policías que le reventaron “su” evento.



Resulta que ya les había pedido permiso a las autoridades universitarias para celebrar una graduación con mil… sí, mil personas, pero le dijeron que no, por lo que decidió irse por la libre. Total, mil personas, o 500, ni se han de notar, habrá pensado.



No solo eso, se puso a armar un circo para denunciar supuestas agresiones de los policías municipales, a los que amenazó. Subió a redes una foto de ella en el HU, donde denunció la supuesta agresión, pero los videos dicen lo contrario.





Dinero de por medio



Dicen los malpensados que la terquedad de la directora y de su marido y antecesor, Jesús Alberto Montalvo, tiene una explicación: los cientos de alumnos habían pagado desde el año pasado 2 mil pesos cada uno para la graduación y la Dirección no hallaba cómo justificar que ya lo había gastado…



Habrá que ver qué decide el Subcomité de Salud, y en su caso la Universidad, para sancionar a la señora de Montalvo.



Por lo pronto, la Universidad Autónoma de Coahuila se deslindó de ese par y de sus intentos protagonistas para ocultar quién sabe qué cosas.





Le ganó



La que no se mide ni ante su dirigente nacional, es la Tía Esther Quintana, quien le robó protagonismo a Marko Cortés durante la rueda de prensa que ofreció en Saltillo, para decir que ella nunca recibió dinero para aprobar la reforma energética.



Interrumpió la respuesta de su líder nacional a la pregunta de un reportero, tomó el micrófono y empezó a defender a capa y espada su integridad, la cual por cierto nadie cuestionó en ese momento. Pantalones le sobran, eso sí.



Por cierto, Quintana tiene motivos de sobra para andar contenta. En las encuestas que se acaban de levantar sobre intención del voto para el próximo año, aparece al principio de la lista de posibles abanderados del PAN, incluso por arriba de “Chilo” López.





Sin liderazgo



El desorden que tiene la 4T en Coahuila no tiene límites. Sea a través de Morena, sea a través del PT, el caso es que no tienen ni pies ni cabeza. Este domingo se presentaron los candidatos del Partido del Trabajo en Coahuila, entre los que se encuentra Benito “El Chapulín” Ramírez Rosas, quien era de Morena, luego se volvió independiente y ahora es del PT.



Desde Virgilio Maltos Long, no hay un líder visible de ese partido en Coahuila y, por si fuera poco, presentaron como comisionada electoral a una consejera nacional de Morena, Alma Rosa Garza del Toro, que un día aparece en las ruedas de prensa del partido de moda y otro en las de los petistas… decídanse.





Con tal de ganar votos



Como es mucha la necesidad de votos, en el PRI los candidatos decidieron abandonar el “quédate en casa” y salieron a recorrer las calles para tratar de amarrar la estructura, frente a los comicios del domingo 18 de octubre, y en Acción Nacional la cosa no es distinta, y quien amanece este lunes en pleno Hospital General de Zona número 2 del IMSS, según esto para saludar, no de mano sino de codo, al personal médico, es Amal Esper Serur, para más señas, abanderada por el Distrito 14. ¿Alguien advirtió que dar luz verde a las campañas desvelaría la irresponsabilidad de los candidatos para arriesgarse al contagio de coronavirus y exponer a los demás?





En la pachanga



Y a propósito de candidatas del PAN que no tienen miedo a nada, muy alegre nos reportaron a Nancy Núñez Alonso, abanderada por el Distrito 15 de Saltillo, quien no se resistió a la posibilidad de salir de fiesta, en pleno domingo de pandemia, para festejar, por cierto, con muy buen ambiente, a una de sus amigas.



Por lo visto no todos los aspirantes a diputados locales buscan con el mismo empeño la posibilidad de llegar al Palacio de Coss y hasta se dan tiempo para dominguear en los antros que, por cierto, funcionan como restaurantes, pero son todo, menos eso.