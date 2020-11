02 Noviembre 2020 03:30:00

Algo traman

Hubo reunión extraordinaria de la Alianza Federalista. Esta vez, el anfitrión fue Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán. Los gobernadores aliancistas algo traen entre manos y no le extrañe que esta semana den a conocer apuntes interesantes con miras a la aprobación del Presupuesto del próximo año.



La semana pasada fue de dimes y diretes entre lo que desde su trinchera en cada estado pidieron los gobernadores, y los dardos encendidos que vinieron repetidamente desde Las Mañaneras en Palacio Nacional.



El problema es que el tiempo pasa, el gasto federal para 2021 está por resolverse y con una oposición mermada en San Lázaro, los aliancistas no tienen mucho de dónde aferrarse para conseguir más recursos.





Ultimátum



Por cierto, trascendió que ante el alza en el número de contagios por Covid-19, en la Alianza Federalista se revisa la posibilidad de retomar algunas medidas de restricción que se asumieron en el arranque de la emergencia sanitaria, por allá de marzo y abril, como el cierre de actividades comerciales no necesarias, plazas y paseos públicos.



En Durango, el gobernador panista José Rosas Aispuro Torres, mejor conocido como “El Güero”, lanzó este domingo una especie de ultimátum a los desobedientes, y en Coahuila, el gobernador Riquelme también habló al respecto hace unos días en Torreón.





Alcanzan aguinaldo



En el Instituto Electoral de Coahuila adoptaron la resolución del Congreso local respecto a que los aspirantes a la alcaldía no se vayan en diciembre, como estaba previsto originalmente, sino en los primeros días de enero.



No había mucho que los consejeros electorales pudieran hacer; se trató de un dictamen de los legisladores y solo faltaba darle formalidad.



El caso fue que se pusieron de acuerdo en el Palacio de Coss, pues son varios los actuales legisladores con aspiraciones de competir, como el panista Marcelo Torres Cofiño, quien busca abanderar al PAN en Torreón, o Emilio de Hoyos Montemayor, de Unidad Democrática, en Acuña.



Y como a nadie le amarga un dulce, los calefactos alcanzarán más quincenas y hasta bono y aguinaldo.





No lo convencen



Ni con la bendición del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, convencen en Coahuila al todavía diputado local, chef y restaurantero Juan Carlos Guerra López-Negrete, de ir el próximo año a buscar la alcaldía de Saltillo.



En el PAN saben que tiene puntos a favor, como el grado de conocimiento entre los electores, aunado a que no tuvo mal desempeño como legislador.



El problema es que Juan Carlos insiste en no estar interesado en la nominación. Como si presintiera que difícilmente su partido remontará del tercer lugar de las preferencias.



A ver cómo lo resuelve la cúpula panista, pues hasta antes de esto y con el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional, tenían previsto ir con candidato varón en Saltillo y en este caso específico, con el diputado Guerra.





Halloween-fiesta



Y las que cruzan los dedos para que Juan Carlos Guerra se mantenga en la idea de no ser candidato a alcalde de Saltillo y más allá, que, por asuntos de género, la nominación sea para mujer, son Tere Romo, Esther Quintana y la otra panista que, si no se descuida, se convierte en referencia, Amal Esper, excandidata a diputada local por el Distrito 14.



Y comentamos que a la excandidata Esper le puede ir bien, siempre y cuando no se distraiga, como ocurrió el sábado, cuando participó en una “Halloween-fiesta” de las que en teoría la autoridad prohibió.





Bien merecido



Merecida mención para el doctor Cristóbal Noé Aguilar González, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. El Ranking Mundial de Científicos Top2%, que revisa todas las disciplinas en las cuales están involucrados 159 mil 684 investigadores del orbe, lo ubicó en el lugar 7, de 7 en el área de Biotechnology, y en la medición global está en el sitio 960, de mil 56.



El año pasado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme le otorgó la medalla correspondiente al Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila.



De seguro, muy contentos andarán en la Facultad de Ciencias Químicas del campus Saltillo, en donde el profesor Cristóbal Noé tiene arraigo entre alumnos y otros docentes.