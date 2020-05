07 Mayo 2020 04:09:00

Alimento para la mente: evento del CCE

Tuve la oportunidad de ser invitada a participar en tres mesas de la “Conferencia Nacional para la Recuperación Económica” convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE): “Atención Inmediata a la Crisis: Sistema Financiero “, “Protección del Empleo y el Ingreso de las Familias, Incluyendo a Quienes Viven de la Economía Informal” y “Recuperación en el Mediano y Largo Plazo”.



Resulta por demás difícil hacer una síntesis, aún apretada, del crisol tan amplio y valioso de ideas aportadas en este foro. En este sentido, y tratando de traducir el anglicismo “food for thought”, me decidí por compartirles algunas frases que por sí mismas constituyen alimento para nuestras mentes, en la espera que las mismas puedan convertirse en una guía para el Acuerdo Nacional que todos deseamos, anhelamos y necesitamos:



• Antes se discriminaba a la base de la pirámide social y hoy se discrimina de la mitad para arriba, y ambas perspectivas están mal. Tenemos que terminar con la superioridad moral y la polarización en nuestro país.

• En México urge pasar del revanchismo a la reconciliación nacional.

• Tenemos que hacer todo lo posible para dar oportunidad de un rebote económico, porque después de la caída no debe venir el estancamiento y hoy se visualiza que esto puede ocurrir.

• Hay que defender el Estado de Derecho, la división de poderes y los contrapesos para evitar la usurpación de facultades y las discrecionalidades.

• Estamos viviendo una metástasis sanitaria y vendrá una metástasis económica.

• La violencia florece en un sistema de impunidad.

• Hay que fortalecer las relaciones con el sector empresarial, con los poderes legislativo y judicial y también con los gobiernos estatales y municipales. Hacer más vínculos con lo local.

• En el mundo se dará una nueva gran batalla del conocimiento. Se revalorizará el papel de los expertos en el gobierno y se dará un aprendizaje menos vertical y jerárquico.

• Uno podría decir que con las reformas se nos extravió el desarrollo; pero ahora sin reformas, también puede uno decir que se nos extravió el crecimiento.

• Requerimos una reconstrucción institucional que nos ayude a redistribuir más equitativamente la riqueza.

• México y Estados Unidos necesitan tener cadenas de suministro competitivas, resistentes y seguras, lo mismo en tiempos normales como en tiempos de crisis.

• Vivimos en México bajo una visión demasiado estatista, siempre estamos esperando que todo nos los resuelva el gobierno.

• No se puede tenerlo todo a costo cero. No podemos caer económicamente y esperar prosperidad. No podemos invertir en proyectos inviables y esperar que la deuda disminuya. No podemos cambiar las reglas del juego y esperar que los inversionistas se queden y se mantengan las fuentes de empleo. No podemos solamente inyectar recursos fiscales a Pemex y esperar que se mantengan estables las calificaciones crediticias tanto de Pemex como del Soberano.

• Proponemos un Acuerdo Nacional para un crecimiento económico para el desarrollo sostenible.



Publicado en El Heraldo de México