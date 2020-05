19 Mayo 2020 03:10:00

Alivio moral momentáneo

Buen día .El gran desafío, Monclova inició ayer una de las etapas más audaces, más temerarias, más valientes de su historia, reabrió el comercio, y se trata de que fluya la actividad económica sin problemas, que sea sepultada la depresión, el estrés, el miedo.



Concluyó la parálisis de la ciudad y es que ayer el comercio subió las cortinas luego de una pausa de 52 días, las cajas registradoras volvieron a timbrar aunque con timidez por el grave problema de escasez de circulante, no hay inversiones, la economía está casi en cero, el dinero únicamente está dando vueltas, son los mismos billetes y las mismas monedas de mano en mano.



Hay datos favorables en Monclova y ayer por segundo día consecutivo cero casos nuevos de Covid-19, por lo general erróneamente se habla únicamente de casos de contagios, pero no de las altas. En esta ciudad el dato oficial aportado por autoridades de salud es que hasta anoche el registro es de 285 infectados.



Pero oiga usted; ya suman 204 altas, 29 defunciones, 8 hospitalizados, y aunque el pasado fin de semana había 158 altas, se agregaron 46 más para un total de 204 pacientes restablecidos en su salud, y eso genera cierto alivio moral momentáneo en Monclova.



Entonces haciendo cuentas con papel y lápiz el resultado que arroja es de 44 enfermos en aislamiento domiciliario, más 8 internados en el IMSS entonces esto arroja ya solamente 52 pacientes en Monclova y no 285, así que decir que hay actualmente 285 contagiados es incorrecto, es inexacto porque los fallecidos ya no existen y los que causaron alta ya no están enfermos.



En Frontera hay 36 casos positivos, pero han sido 33 altas, 1 fallecido, ayer 1 nuevo caso, así que restan únicamente 3 en aislamiento domiciliario; por otro lado en Castaños había 13 enfermos, menos 10 altas, y 1 fallecido quedan 2 pacientes, ojala y esto así continúe con una tendencia a la baja. En Sacramento bastante difícil, 20 casos, ninguna alta y dos fallecidos.



Por ahí se habla de que los conservadores, que la izquierda, que la derecha, que los neoliberales y una sarta de sandeces, cuando Monclova y el país, jóvenes y viejos lo que quieren es empleo, que alguien les avise que se solicita un ingeniero, un mesero, una secretaria, un vigilante, plomero, pailero, soldador, montador, etc, ¿dónde van a trabajar los jóvenes egresados de los recintos universitarios y tecnológicos?.



En la hospitalaria Sabinas ahí es envidiable el escenario cero en todos los departamentos; cero contagios, cero internados, cero defunciones, había un contagiado pero causó alta, dice la gente que aquí también podemos alcanzar esa meta, todo es cuestión de disciplina, todo depende de nosotros mismos, y ayer el centro de Monclova lucía como en los viejos tiempos.



Con el objetivo de solicitar autorización para reembolsar el fondo de pro-huelga a casi 1800 trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México en las instalaciones de la Sección 288, dirigentes del organismo sindical se entrevistaron ayer con el alcalde Alfredo Paredes López a quien plantearon la necesidad de entregar el recurso a la base, o sea que pidieron licencia para esta semana, pero no hay fecha precisa.



El proyecto que tienen es improvisar ventanillas en las instalaciones sindicales para devolver las aportaciones a 1800 trabajadores a razón de 200 diariamente, y son muchos los detalles incluyendo termómetro electrónico para medir la temperatura corporal, y otra recomendación muy importante que se hace es que los trabajadores lleven su propio bolígrafo para firmar.



Evitar hablar en la fila, guardar distancia, y si alguien presta un bolígrafo estará cometiendo lo que podría ser gravísimo error porque seguramente estará pasando de mano en mano por mucha gente, y hay quienes sin darse cuenta tienen la costumbre de introducirse en la boca la pluma, en fin-



Hasta mañana