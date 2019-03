19 Marzo 2019 04:10:00

Allende, 8 años de la tragedia

EN ALLENDE, COAHUILA AYER por la tarde noche se reunió el fiscal general de Coahuila con familiares y colectivos de asociaciones de personas desaparecidas para recordar a quienes fueron víctimas de un atroz hecho durante un 18 de marzo pero del año 2011…



ESTE FENóMENO DONDE LA seguridad se vio rebasada por la delincuencia y en donde la indiferencia costó muchas vidas, se recordó también por cómo es que se permitió por parte de la sociedad que eso creciera…



EN EL EVENTO PARTICIPARON TAMBIÉN los alcaldes de la región como Antero Alvarado Zaldívar, alcalde de Allende; Narcedalia Padrón, alcaldesa de Villa Unión y Xavier de Hoyos, alcalde de Morelos, así como los delegados de las dos regiones del norte de Coahuila, los abogados Víctor Rodríguez y Mario Castro Narro…



TRISTEZA, DOLOR, CORAJE Y RECUERDOS de los familiares de los desaparecidos fue lo que privó en el ambiente, además de un compromiso de parte de la autoridad de que esto no vuelva a suceder y que en el momento en que ese fenómeno se refleje en una posibilidad de repetirse, sea pues la sociedad misma quien le exija, ahora sí, actuar a la autoridad…



III



DONDE YA PREPARAN LAS golondrinas para una empresa es en Acuña, que gobierna Roberto de los Santos y es que los meses transcurren y se le termina el tiempo de concesión a PASA, Promotora Ambiental de la Laguna, a la cual se le vence en menos de dos años la concesión del servicio de recolección y limpieza de la ciudad…



PASA HA COMETIDO GRAVES ERRORES en su ejecución de responsable de la recolección de basura y sobre todo ha sobrecargado con basura industrial de Piedras Negras y Nava el relleno sanitario de esta ciudad…



PEOR AÚN ES QUE el servicio de PASA en Acuña se encuentra en fallas constantes, con situaciones que no se definen ni para sancionar a la empresa ni para darle entrada a una solución clara…



TRAS AÑOS Y AÑOS DE pedirle, de exigirle que se ponga a trabajar la empresa simplemente ha hecho caso omiso a cumplir con lo que le dicta el contrato de concesión y todo hace indicar que será todo para PASA en pocos meses…



LA EMPRESA HA PERDIDO por descuido y por pésimo trabajo las concesiones en varios municipios de Coahuila y ahora parece que en Acuña ya se decidieron por darle las gracias…



MUCHO ES LO QUE se invierte en este tema de la recolección de basura y poco lo que se refleja en las calles, en las colonias y en la ciudad en general…



III



DONDE SURGIERON MÁS SORPRESAS fue en Conagua, pues resulta que tras solicitar el alcalde Claudio Bres una revisión del proyecto y estudio técnico de la presa rompepicos se encontraron con que no hay tal documento…



ASÍ ES QUE AHORA habrá que ver el porqué no se tiene en Conagua un documento tan importante y que se pretendía ejecutar en esta zona…



LA REALIDAD ES QUE EN su momento la abogada Mirtala Barrera ya había advertido tal cosa durante la presentación de una solicitud de juicio de amparo en donde se contestó de parte de la dependencia federal que no había tal estudio técnico ni documento alguno…



ANTE ELLO SEGURAMENTE TANTO el alcalde Claudio Bres como los involucrados en este tema deberán de analizar proyectos alternos para ver cómo se reduce el tema del riesgo en el sector sur de la ciudad, sobre todo lo que está en la cuenca del río Escondido…



III



QUIENES ANALIZAN LO QUE viene en materia de reforma a la Ley Federal del Trabajo son los mandamases de las cámaras empresariales de Piedras Negras, entre ellos el presidente de Canaco, el abogado Carlos González; también el de Canacintra y Blanca Tavares, presidenta del INDEX, Industria Manufacturera de Exportación, pues deberán de darle un “reset” al tema de los recursos humanos y su relación y vida sindical a sus trabajadores…



SE ESTIMA QUE LA PROPUESTA de reforma se vote en abril, así es que sin duda eso dará un impulso al tema laboral y la vida sindical de las empresas, pero sobre todo dará muchos candados a los dirigentes sindicales sean de color que sean…