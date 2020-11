06 Noviembre 2020 04:10:00

Alonso Ancira, en frases

Las frases de Alonso Ancira Elizondo, en la entrevista con Loret, para Latinus: “Mi error, fue no apoyar al Peje”; “Peña no me dio ni madres”; “definitivamente, soy perseguido político”; “tengo casi 70; me quedan 10 años de vida; quiero disfrutar”; “(En España) se come divino… y sin guardaespaldas”; “vivo pegado a la Iglesia, pa que se me aparezcan todos los santos”; “¿mi fortuna? 170 millones de dólares”.



“En España, las cárceles tienen árboles y alberca olímpica. Es un hotel de dos estrellas”; “la venganza envenena y no lo lleva a uno a ningún lado”; “quiero limpiar mi nombre”; “los valientes mueren de pie, no se acobardan”; “no tenía por qué taparme la cara, porque no me avergüenzo de nada”; “yo negocio todo, menos a mi hija”; “pensé que era un daño colateral, no un daño principal”; “al PRI le doné plumas y láminas para colonias pobres”.





Bono, quién sabe; ahorro sí



Bono de salida, quién sabe, pero lo que sí está definido para los 25 diputados locales, antes de que concluya el año y su gestión en el Palacio de Coss, es el pago de más de 400 mil pesos que, de acuerdo con el diputado priista Jaime Bueno Zertuche, corresponde al fondo de ahorro.



Resulta que, desde hace tres años, cuando arrancó la Legislatura que ahora está por terminar, los legisladores le aportaron al cochinito y el guardadito correspondiente les va a permitir que el fin de su ciclo, salvo el caso de Esperanza Garza, la única que consiguió ser reelecta, sea llevadero.



Por cierto, a Bueno, quien preside la mesa directiva del Congreso local y coordina al grupo parlamentario del PRI, hay quienes le ven signos de candidato a diputado federal. ¿Ustedes cómo lo ven?





Con todo y los desplantes



Con todo y crisis por la pandemia y los desplantes que desde Palacio Nacional se hacen un día sí y otro también, sobre todo en materia presupuestal, Coahuila contará con 5 mil millones de pesos el próximo año y se van a invertir en obras para seguirle pavimentando el camino al desarrollo económico y elevar la competitividad de las distintas regiones del estado, con Estados Unidos de América y Canadá.



El anuncio estuvo a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien tiene diálogo permanente y coordinación con los representantes del sector privado.



El plan de obras, por cierto, tiene el visto bueno de los comités técnicos del Impuesto Sobre Nóminas de las distintas regiones del estado, lo cual no es cosa menor, nos comentan los enterados, pues en temporadas anteriores la relación IP y Gobierno era tensa y ni esperanzas de lograr acuerdos de ese tamaño.





Le hicieron el ‘chiste’



El que anda muy activo en redes sociales, y como los hackers no perdonan, le inventaron cuentas en Instagram y Facebook, es Rubén Moreira Valdez. El propio diputado federal se encargó de poner sobre aviso a sus seguidores, para que no hagan caso y mucho menos se vayan a dejar sorprender por lo que se publique en los perfiles inventados.



Pero lo que más jaló la atención de los cibernautas y hasta una que otra risa desveló, fue la manera en que el legislador priista alertó sobre lo que está ocurriendo:



“Un chistosito fabricó una cuenta falsa. Si la ven, repórtenla. Anda mamando. Busca sorprender”. Fin del comunicado.





Sociedad y Gobierno



Ante el nulo apoyo de la Federación en materia presupuestal, unieron esfuerzos sociedad y Gobierno para que en la Región Sureste se puedan llevar a cabo las obras que más se necesitan, como la del arroyo del Cuatro Bajo. Finalmente se impusieron el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme y las gestiones del alcalde Manolo Jiménez con la Iniciativa Privada.



Y es que fue a través del comité del ISN que se consolidaron los recursos para Saltillo y Coahuila, con un trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal, y la IP. De esta manera se están solucionando problemáticas de hace años, a los cuales la Federación simplemente no le entró.





El camino a seguir



Como conferencista invitado en una sesión virtual del Colegio de México, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dibujó lo que de seguro vendrá en la Alianza Federalista, una vez que sus protagonistas resuelvan el tema del presupuesto y midan el tamaño del golpazo que les dará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



“El Gobierno federal cobra los impuestos que se generan en el territorio y nos regresa lo que quiere. Mejor que nosotros cobremos los impuestos y regresemos a la Federación lo que corresponda”, planteó el polémico Mandatario de Movimiento Ciudadano.